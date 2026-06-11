Alma vise le sommet du Défi ParticipACTION

Après avoir terminé au 2e rang au Québec et au 13e rang au Canada l’an dernier, la Ville d’Alma entend une fois de plus mobiliser sa population dans le cadre du Défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, avec l’ambition de figurer parmi les communautés les plus actives du pays.

Cette initiative nationale encourage les citoyens à pratiquer davantage d’activités physiques et sportives tout au long du mois de juin. À la clé, un prix de 100 000 $ qui sera remis à la communauté la plus active du Canada afin de financer des projets locaux liés au sport et à l’activité physique.

« L’objectif est de demeurer parmi les municipalités les plus actives au pays et de se donner une chance de remporter le prix », explique la coordonnatrice des sports et loisirs de la Ville d’Alma, Jennifer Hollands.

Le processus de sélection prévoit d’abord l’identification des municipalités les plus actives dans chaque province. Deux finalistes sont ensuite retenus par province avant de soumettre un dossier expliquant pourquoi leur communauté mérite de recevoir la bourse.

Une programmation diversifiée

Pour maximiser la participation de la population, la Ville d’Alma a mis en place plusieurs activités gratuites tout au long du mois de juin.

Chaque lundi, des séances de yoga en plein air sont offertes au Centre Édouard-Moffatt, tandis que des cours de zumba gratuits sont présentés au centre-ville tous les mardis. Les gymnases municipaux sont également accessibles gratuitement les fins de semaine.

La programmation comprend aussi une journée consacrée à la découverte du parasport.

« Les gens ayant des limitations physiques pourront venir essayer différents sports adaptés, comme le basketball en fauteuil roulant. Nous invitons également toute la population à vivre cette expérience afin de mieux comprendre ces disciplines. »

Les organismes sportifs locaux ont eux aussi été invités à contribuer à l’effort collectif. Des animateurs municipaux parcourront également la ville à pied afin de sensibiliser les citoyens à l’importance de l’activité physique.

« On fait beaucoup de mobilisation. Nos équipes vont rencontrer les gens, leur parler du défi et les encourager à participer aux différentes activités proposées. »

L’ensemble de la programmation est disponible sur la plateforme Quoi faire à Alma.

Un début prometteur

Même si le défi n’en est qu’à ses débuts, Alma se positionne déjà favorablement dans les classements.

« En date du 4 juin, nous étions deuxièmes au Québec et 14es au Canada. Plusieurs organisations n’ont pas encore enregistré leurs données, alors les positions vont certainement évoluer, mais nous croyons en nos chances de demeurer parmi les municipalités les plus actives du pays. »