La Fondation des Saguenéens change son identité et élargit son mandat

La Fondation d’études Desjardins des Saguenéens a officiellement tourné une page de son histoire en dévoilant, hier, sa nouvelle identité.

Désormais connue sous le nom de Fondation des Saguenéens, l’organisation souhaite davantage refléter la portée plus large de ses actions en faveur du développement du sport et de l’activité physique à l’échelle régionale, tout en conservant son engagement envers la réussite scolaire des joueurs et anciens joueurs de l’équipe de Chicoutimi.

Malgré ce changement, Desjardins demeurera un partenaire central de la Fondation. L’institution financière continuera de soutenir sa mission, notamment par le biais du tournoi de golf, des bourses mensuelles et annuelles remises aux joueurs ainsi que du populaire tirage 50/50.

La transformation passe également par une nouvelle image de marque. La fondation conserve des éléments visuels emblématiques, dont les bandes caractéristiques des Saguenéens et la couronne, auxquels s’ajoutent désormais des nuances de bleu et de gris.

Profitant de cette annonce, l’organisation a également confirmé la nomination d’Iris Tremblay à titre de directrice générale. Déjà bien connue dans l’entourage des Saguenéens, elle sera chargée de poursuivre le développement de la fondation, de consolider sa mission auprès des joueurs et d’élargir son impact auprès des jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Des centaines de milliers de dollars pour le développement du sport régional

La fondation a également dévoilé une série d’investissements majeurs. Un montant de 300 000$ sur trois ans sera consacré au hockey régional. À cela s’ajoute une contribution de 50 000$ au programme Accès Sport Sag-Lac, qui vient en aide aux familles éprouvant des difficultés financières pour assumer les coûts liés à la pratique sportive des enfants.

Enfin, le déploiement officiel d’un programme de 250 000$ en bourses a été annoncé, en partenariat avec le Regroupement loisirs et sports du Saguenay–Lac-Saint-Jean, afin de soutenir les athlètes de la région.

Bilan record pour le 50/50

Par ailleurs, la fondation a dressé le bilan de la plus récente saison de son tirage 50/50. Les résultats atteignent des sommets historiques : 4 702 235 $ amassés en saison régulière et 5 850 725 $ en séries éliminatoires, pour un total record de 10 552 960 $. Le tirage de la finale du 17 mai s’est démarqué avec une cagnotte record de 1 155 665 $. Au total, 85 gagnants, majoritairement issus de la région, ont bénéficié de ces tirages au cours de la dernière saison.