La prochaine saison hivernale s’annonce importante pour le Mont Lac-Vert. Après une année mouvementée, marquée par un mouvement citoyen contestant la nouvelle administration de la station et le départ de l’ancien directeur général, les regards seront tournés vers Hébertville cet hiver. Le nouveau DG, Geoffrey Isaac, aura notamment pour mission de redonner confiance à la clientèle en misant sur l’amélioration de l’expérience client.

Nommé au printemps dernier, Geoffrey Isaac s’apprête à vivre son premier hiver à la tête de la station. Pour l’occasion, il entend d’abord consolider les bases avant de se lancer dans de nouveaux projets.

« Il n’y aura pas d’immenses nouveautés cet hiver au Mont Lac-Vert. On met l’accent sur ce que nous avons déjà pour améliorer l’expérience. On a seulement réinvesti un peu dans des éléments qui en avaient besoin, comme le backcountry et le snowpark », explique-t-il.

La préparation de la montagne avance d’ailleurs rondement. Le débroussaillage des pistes est pratiquement terminé et l’équipe attend maintenant des conditions météorologiques favorables pour la suite des choses.

Depuis son arrivée, le nouveau directeur général a consacré une bonne partie de son temps à remettre la station en ordre. L’entretien de la montagne, la planification des activités estivales et automnales ainsi que la reconstitution des équipes ont fait partie de ses priorités.

L’expérience client au cœur des priorités

L'amélioration de l'expérience client constitue le principal chantier de Geoffrey Isaac pour les prochains mois. La restructuration des équipes et la révision des stratégies de marketing font notamment partie des changements amorcés depuis le printemps.

Le directeur général estime d'ailleurs que certains efforts commencent déjà à porter leurs fruits. La Féérie des couleurs, organisée à l'automne, a notamment attiré plus de 1000 visiteurs supplémentaires comparativement à l'année précédente.

Cette volonté de redonner un nouvel élan à la station survient dans un contexte particulier. Au printemps dernier, un mouvement citoyen s'était mobilisé à Hébertville pour dénoncer certaines décisions de la nouvelle administration. La contestation avait notamment contribué au départ de l'ancien directeur général.

Depuis sa nomination, Geoffrey Isaac dit avoir tenté d'établir un dialogue avec les citoyens impliqués dans ce mouvement afin de mieux comprendre leurs préoccupations.

« J’ai tenté de parler avec les gens de ce mouvement afin de pouvoir corriger la situation. Je leur ai adressé un message, mais je n’ai pas eu de retour ensuite », indique-t-il.

Il croit que les citoyens concernés préfèrent maintenant observer la suite des choses avant de se prononcer à nouveau.

Une saison sous observation

Du côté des passes de saison, les premiers chiffres demeurent relativement stables. La station enregistre des résultats similaires à ceux de l'année dernière, une situation que Geoffrey Isaac considère comme rassurante compte tenu des changements survenus au cours des derniers mois.