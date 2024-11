Plus d’appartements et des immeubles de six étages permis au centre-ville

Alma a fait un autre pas dans sa démarche visant à revitaliser son centre urbain. Lors de son dernier conseil de ville, la municipalité a modifié une série de règlements de façon à favoriser le développement résidentiel, commercial et institutionnel dans son centre-ville.

Les règlements ont été modifiés afin qu’ils concordent avec le plan particulier d’urbanisme (PPU) adopté en mars 2024 et dont l’objectif est d’insuffler un vent de dynamisme dans le centre-ville d’Alma.

Alors que le PPU vise à rendre le centre-ville plus habité, certaines des modifications apportées ont permis l’élargissement des zones autorisant le développement résidentiel au centre-ville, notamment du côté nord-ouest de l’intersection de la rue Scott Ouest et du boulevard des Cascades. Une zone mixte autorisant les usages résidentiel, commercial et institutionnel (édifices publics ou à caractère communautaire) a aussi été créée du côté nord-est de l’intersection du boulevard des Cascades et de la rue Harvey Ouest.

Précisons que toutes les modifications de zonage autorisant un usage résidentiel excluent le rez-de-chaussée des bâtiments se trouvant sur la rue Saint-Joseph, au nord de la rue Collard, ainsi que sur les rues Sacré-Cœur Ouest et Collard entre Saint-Joseph et Labrecque. Le long de ces tronçons, le rez-de-chaussée des immeubles peut exclusivement être employé à des fins commerciales. Une façon de stimuler l’implantation de davantage de commerces dans le centre-ville, précise la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

D’autres modifications réglementaires permettent une plus grande mixité des usages de façon générale sur le territoire du centre-ville.

Des édifices plus haut

Des règlements ont également été remaniés de sorte à permettre une plus grande élévation des immeubles.

Ainsi, il sera dorénavant possible de construire des édifices de six étages ou d’accroître la hauteur d’édifices existants jusqu’à six étages dans le centre-ville, le long du boulevard des Cascades, hormis entre le stationnement du Dooly’s et du garage Réul Thivierge. Il en va de même pour les îlots des Plazas, compris entre les rues Labrecque, Saint-Joseph, Sacré-Cœur Ouest et Collard.

Les édifices de quatre étages sont autorisés partout ailleurs au centre-ville. D’autres règlements ont été modifiés pour augmenter le nombre d’espaces verts au centre-ville.