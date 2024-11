Janie Maltais de retour à la direction générale de Festivalma

Après deux ans d’absence, Janie Maltais reprend la direction générale de Festivalma. Son retour s’inscrit à la suite du départ de Julie Deschênes, qui occupait le poste depuis le 18 avril 2022.

Cette même année, Janie Maltais avait quitté l’organisation pour devenir coordonnatrice aux arts et à la culture à la Ville d’Alma. Elle avait été remplacée par Julie Deschênes, qui a récemment annoncé sa démission.

La réembauche de Janie Maltais s’est faite naturellement, affirme le président du conseil d’administration de Festivalma, Jean-Sébastien Fortin.

« Nous sommes rapidement entrés en contact avec elle, et les pourparlers ont finalement mené à son embauche. »

Selon Jean-Sébastien Fortin, le retour de Janie Maltais à la tête de l’organisation est une « excellente nouvelle » tant pour Festivalma et la Ville d’Alma que pour les festivaliers. Il le dit sans toutefois rien enlever à Julie Deschênes, qui a effectué un travail exemplaire au courant des deux dernières années. « Elle a su relever les défis qu’elle s’était donnés, et on la remercie beaucoup. »

Quoi qu’il en soit, la longue expérience de Janie Maltais dans l’événementiel ne peut qu’être bénéfique pour Festivalma.

« C’est très positif d’avoir la chance de retrouver quelqu’un qui connaît déjà les rouages de notre organisation et que notre équipe connaît bien. Janie Maltais a souvent montré qu’elle était capable d’amener de l’envergure aux éditions de Festivalma. Elle jouit d’ailleurs d’une très bonne réputation auprès des diffuseurs de l’extérieur de la région. »

La date officielle d’entrée en poste de Janie Maltais n’a pas encore été annoncée. Cette dernière préfère attendre que ce soit le cas avant de commenter son retour.

Maison Festivalma

Autre changement chez Festivalma : la vente des billets pour le tirage de la Maison Festivalma s’échelonnera dorénavant du 1er décembre au 22 mars plutôt que du 1er novembre au 31 janvier.

Jean-Sébastien Fortin explique que le déclenchement de la vente des billets au 1er novembre rendait la tâche inutilement compliquée au personnel de Festivalma puisqu’il s’agit déjà d’une période administrativement chargée pour l’organisation.

De plus, dit-il, le conseil d’administration voyait d’un œil le fait de rapprocher la date du tirage de celle de l’annonce de la programmation.