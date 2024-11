En quête d’équilibre entre l’exploitation de la forêt et sa protection

Le mercredi 30 octobre dernier, l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL) a tenu son congrès annuel à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. L’événement a permis de rassembler plus de 200 professionnels, chercheurs, gestionnaires, passionnés de la forêt et du bois ainsi que des élus.



Sous le thème « Forêt et bois, en quête de l’équilibre », le congrès avait comme objectif d’explorer des solutions novatrices et durables face aux défis environnementaux actuels.



Démarche collective



Les personnes présentes ont pu assister à une série de conférences permettant d’aborder des sujets pour réfléchir sur les enjeux de l’heure.



« Ces discussions visaient à encourager une meilleure intégration entre la gestion des ressources forestières et la protection de l’environnement. L’accent a été mis sur des solutions pratiques pour une gestion équilibrée et durable », peut-on lire dans le communiqué émis par l’Association.



« L’édition 2024 du congrès annuel de l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean a non seulement permis de partager des connaissances, mais elle a également contribué à renforcer les liens entre la communauté, les gestionnaires forestiers et les acteurs environnementaux, sociaux et économiques de la région. »



Personnalité forestière



Le congrès fut également l’occasion pour Hubert Morin, Ph. D., professeur émérite à l’UQAC d’être nommé personnalité forestière de l'année par l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean.



« Cette distinction souligne l'apport exceptionnel de M. Morin à la science forestière et à la gestion durable des écosystèmes forestiers au cours de sa carrière. »



Avec plus de 30 ans d'expérience, Hubert Morin a encadré plus de 100 étudiants gradués et stagiaires postdoctoraux. Sous sa direction, 57 étudiants ont obtenu leur maîtrise, et 28 autres, leur doctorat. Il a également publié 148 articles scientifiques dans des revues renommées, cités près de 6200 fois, dont le quart figurent parmi les 10 % les plus cités dans leur domaine.



Brigitte Gagné, présidente de l'AFSL, a mentionné aux congressistes : « M. Morin est une source d'inspiration pour nous tous. Ses réalisations scientifiques et son dévouement à l'égard de la gestion durable de nos forêts sont exemplaires. Nous sommes honorés de lui rendre hommage cette année et de reconnaître l'impact considérable de son travail dans notre région. »