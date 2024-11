Les commerçants s’unissent pour le bien du centre-ville

Il semble qu’il y ait un momentum autour de la revitalisation du centre-ville d’Alma. C’est du moins ce que donne à penser le taux élevé de participation à la dernière assemblée générale annuelle de la Société de développement commercial (SDC) d’Alma, qui a réuni le double de participants comparativement à la moyenne des dernières années.

Ils étaient plus précisément une trentaine de représentants de commerces et d’organisations diverses à être présents lors de l’assemblée, le 31 octobre dernier. Or, depuis plusieurs années, ils étaient rarement plus d’une quinzaine à y prendre part sur les 140 membres que totalise de la SDC, précise son directeur général, Robin Ratthé.

Selon lui, on peut en conclure que les différents acteurs du centre-ville prennent à cœur sa redynamisation et qu’ils souhaitent s’impliquer dans la démarche. Entre autres, l’assemblée générale a été l’occasion pour plusieurs commerçants de poser des questions au sujet du plan particulier d’urbanisme (PPU) lancé par Alma au printemps dernier.

« Les gens avaient envie de savoir ce que le PPU va impliquer exactement pour eux. Beaucoup de questions portaient sur les possibilités de subventions, notamment en lien avec l’installation des terrasses permanentes. Et Frédéric Tremblay, le représentant de la Ville à la SDC, a pas mal su répondre à toutes les questions. »

Un objectif commun

Au cours des dernières années, la SDC a été critiquée à quelques reprises par des commerçants, qui reprochaient notamment à l’organisation de leur prélever une cotisation sans pour autant amener des améliorations significatives dans le centre-ville.

Robin Ratthé remarque toutefois que les dissidences tendent à s’amenuir alors que les commerçants se rallient autour d’un objectif commun, soit de redonner vie au centre-ville.

Nouvelle garde

Pour sa part, le propriétaire du Dooly’s, Jeffrey Chenard, se réjouit particulièrement du vent de fraîcheur amené par le renouvellement de l’ensemble des membres du conseil d’administration de la SDC, avec notamment la femme d’affaires Chantale Tremblay à la présidence.

« Les gens sont pas mal tous d’avis que lorsque tu donnes de l’argent [la cotisation], tu dois avoir un retour. Et là, j’ai l’impression que ça va peut-être être le cas parce que les nouveaux membres du conseil d’administration de la SDC sont des gens motivés et compétents, tout comme Robin d’ailleurs, qui a vraiment l’air de vouloir travailler dans le même sens que nous et qui est là pour nous. »

Nouvellement administrateur sur le CA de la SDC, le propriétaire de l’Attitude 360 Gym, Mario gagné, affirme avoir voulu s’impliquer dans l’organisation pour « ne pas manquer le bateau ».

« Je pense que c’est le moment de se battre pour notre centre-ville parce qu’avec le PPU, il y a plusieurs belles choses qui s’en viennent, mais il faut être là pour donner nos idées. »

Enfin, la présence à l’assemblée générale du copropriétaire du bar Le Crapaud, Carl Matais, qui ne s’était jamais impliqué dans la SDC, témoigne en elle-même de la mobilisation globale des acteurs du centre-ville.

« Je trouve qu’avec tout ce qui se passe au centre-ville en ce moment, c’est le bon moment d’aller m’asseoir à la table pour proposer des idées. J’ai l’impression que le centre-ville va bientôt repartir sur la bonne voie. »