Les travaux se déroulent comme prévu, hormis une « petite surprise »

Les travaux de construction de l’immeuble de 60 logements sociaux et abordables sur le boulevard des Cascades, à Alma, se déroulent rondement, exception faite de la découverte de « surprises » enfouies dans le sol du terrain offert par la Ville d’Alma dans le cadre du projet.

Ces surprises, comme les qualifie Dave Gosselin, le directeur adjoint du Groupe Coderr, entraînent des dépassements de coûts de 500 000 $ sur un budget total de 18 M$.

C’est qu’afin de rendre le terrain conforme, celui-ci a dû « être excavé plus profondément », rendant son remblaiement également plus laborieux, explique la directrice générale de la coopérative, Josée Gauthier.

Elle précise que ces travaux supplémentaires, récemment terminés, n’ont cependant pas ralenti le projet outre mesure. Les Habitations Coderr devraient ainsi être en mesure d’accueillir ses premiers locataires entre les mois d’octobre et de décembre 2025.

Bien que Dave Gosselin se garde de divulguer la nature exacte de ce qui a été trouvé dans le sol, il s’agit fort probablement de décombres datant de plusieurs dizaines d’années. Il soutient que des discussions sont en cours avec la Ville d’Alma afin de déterminer de quelle façon sera répartie la facture de 500 000 $.

Détails de l’immeuble

L’immeuble, dont la charpente sera principalement faite de bois, sera doté de quatre étages pour un total de 60 unités. Sa construction se poursuivra au rythme d’environ deux semaines par étage.

Josée Gauthier précise que le choix du bois comme matériaux principal a été fait de sorte à réduire les coûts et pour rendre « le bâtiment le plus écologique possible ».

Le bâtiment sera également équipé d’un ascenseur, d’une aire de stationnement extérieure, d’une salle commune multifonctionnelle climatisée, d’une terrasse extérieure.

Parmi les 60 appartements, 15 seront des logements dits « sociaux », tandis que les 45 autres seront des logements de type « abordable ».

Un logement est défini comme « abordable » lorsque son prix de location n’obéit pas à la loi de l’offre et de la demande et qu’il n'excède pas un certain seuil. Un logement social est un quant à lui subventionné et créé par une coopérative, un organisme à but non lucratif ou par un office d’habitation.

Les Habitations Coderr, plus qu’un simple immeuble

Le Groupe Coderr continue par ailleurs de plancher sur le programme d’accompagnement et de réinsertion sociale qui sera implanté dans les Habitations Coderr.

« Nous sommes en train de monter le programme qui sera offert aux résidents des 15 logements sociaux », soutient Dave Gosselin, directeur général de la coopérative.

Il rappelle que l’objectif du programme est d’amener les « résidents à être de meilleurs locataires », notamment en les aidant à développer leur autonomie et en les sensibilisant aux rôles et responsabilités de locataire.

La directrice générale de Groupe Coderr, Josée Gauthier, poursuit, affirmant « qu’il va y avoir plusieurs formations que les locataires devront s’engager à suivre. Elles vont par exemple porter sur le paiement des factures, la préparation d’un budget, sur comment faire une bonne épicerie, le ménage, l’entretien du logement, etc. Le but, c’est que les gens vivent une belle évolution durant leur séjour et qu’ils terminent le programme en étant de très bons locataires. »

Des intervenants sur place

Des bureaux seront aménagés au rez-de-chaussée de l’immeuble. D’un à deux intervenants y travailleront à temps plein pour la dispense des formations. Ils seront aussi disponibles pour des consultations ponctuelles.

Un processus de sélection sera mis en place afin d’identifier les personnes qui auront accès aux 15 logements sociaux. Selon Dave Gosselin, « ce ne sera pas difficile de recruter des gens parce que les besoins, ils sont là, et on va justement essayer de faire en sorte qu’il n’y en ait plus »!

L’entente de location sera scellée par un « contrat de vie » plutôt que par un bail. La durée standard du contrat sera de 24 mois, mais « ce ne sera pas un contrat rigide, on va s’adapter autant que possible aux besoins des résidents », indique Josée Gauthier.