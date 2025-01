Des nouveautés et une saveur country pour la 41e édition

De nouvelles activités seront proposées aux visiteurs sur le site de la Rivière-aux-Sables à Jonquière durant la 41e édition de Saguenay en neige du 30 janvier au 9 février. Une saveur country sera aussi ajoutée à l’évènement.

On pourra également admirer à nouveau de véritables œuvres d’art prendre forme, puisque le populaire concours de sculptures de blocs de neige qui fait la renommée du festival sera de retour.

Dans sa programmation qui a été dévoilée ce matin, on remarque que la direction a particulièrement pensé aux enfants. Des tours de poneys leur seront offerts, ainsi que des balades dans un traîneau à chiens, deux nouveautés.

Pour y arriver, le festival a choisi d’agrandir un peu le site, précise la nouvelle directrice générale de Saguenay en Neige Marie-Michelle Hovington.

« Les tours de traîneaux à chien auront lieu à partir de l’autre versant de la rivière durant le 2e week-end d’activités. Ce sera gratuit, mais les enfants devront présenter un billet de notre Loto-Flocon. En échange, on leur donnera une peluche. Ce sera une façon de participer un peu à notre levée de fond pour nous permettre cette gratuité. On veut que le plus de gens possible en profitent. »

Durant les deux week-ends de l’évènement, les festivaliers auront également accès à une plus grande offre de camions de rue cette année.

Nouvelle scène extérieure

Côté spectacles, les artistes pourront aussi monter sur une nouvelle scène extérieure. Émile Bilodeau sera le premier à casser la glace lors du spectacle d’ouverture.

La fin de semaine suivante, place au country! La dynamique Pascale Dufour proposera un cours d’initiation à la danse en ligne sur la scène extérieure, avant que débute une soirée dansante. Karo Laurendeau montera sur la scène du pavillon Nikitoutagan le lendemain.

Des spectacles pour les aînés et les enfants sont aussi prévus au même endroit.

La nouvelle directrice générale de Saguenay en neige confie qu’elle a ajouté sa touche personnelle pour sa première année à la tête de l’évènement.

« J’avais envie de voir les choses bouger un peu. On mise toujours sur la mission première du festival, qui est de voir les gens profiter de l’hiver à l’extérieur, découvrir ou redécouvrir le bonheur d’en profiter pour bouger. Garder ce qu’aiment les habitués, les familles, mais aussi attirer des gens qui n’ont pas l’habitude de se déplacer. »

Gratuité des activités

Maintenir encore une fois la gratuité des activités n’a pas été facile selon elle et va demeurer un défi.

Marie-Michelle Hovington invite donc les gens à se procurer des billets pour le nouveau moitié-moitié ou son Loto-Flocon. Des billets sont également toujours disponibles pour assister au spectacle-bénéfice de Michel Barrette le 17 janvier, à la salle François-Brassard.

« C’est notre principale source de financement. Plusieurs billets ont déjà été vendus, mais il en reste encore. On serait bien heureux d’avoir une salle comble. C’est très important au niveau financier. »

La programmation complète de Saguenay en neige est disponible sur le site web du festival.