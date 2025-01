Panorama Aviation souhaite prendre de l’expansion

Au cours des dernières années, Panorama Aviation s’est affairée à consolider ses activités et s’est progressivement dotée de la structure administrative et de l’équipe nécessaires pour entamer une nouvelle phase d’expansion. Plusieurs projets de croissance sont actuellement à l’étude.

« Cette année, on évalue plusieurs types d’expansions. Soit on rachète une entreprise similaire à notre type d’exploitation, soit on rachète une entreprise d’aviation complémentaire à ce ne que nous faisons déjà, soit on achète un nouvel et plus gros appareil qui nous permettrait de servir une nouvelle clientèle », énumère Jimmy Emond, directeur général de Panorama Aviation.

La clientèle du transporteur est essentiellement constituée de clients industriels, comme Hardy Construction, Cegerco, Barrette et Fils ou encore Camps NT, et de clients institutionnels, notamment Hydro-Québec. Les vols se font majoritairement en destination du Grand-Nord afin d’amener des travailleurs sur différents chantiers.

Faire voler de plus gros avions

Par rapport au projet d’expansion qui consisterait à acheter un appareil de plus grande capacité, Jimmy Emond précise que de se contenter de toujours plus d’avions de même catégorie reviendrait à se tirer dans le pied. « Ça finirait simplement par diluer la demande existante au travers d’un plus grand nombre d’appareils. »

C’est pour cette raison que l’entreprise qui détient actuellement un certificat 703 (autorisation d’opérer des avions de neuf passagers) et un certificat 704 (19 passagers) envisage de se doter d’un certificat 705, qui permet de faire voler des avions de 19 passagers et plus.

Cependant, nuance Jimmy Emond, n’acquiert pas un certificat 705 qui veut.

« Avoir un certificat 705, ça implique d’avoir une structure organisationnelle beaucoup plus complexe, d’avoir un système de gestion de la sécurité autonome, entre autres. Pour nous, opérer dans la réglementation 705, ça impliquerait de presque doubler le nombre de personnes dans l’entreprise. »

Qui plus est, ce genre de certificat n’est émis que lorsque l’entreprise a d’abord prouvé qu’elle était en mesure d’entretenir et d’opérer les appareils en question. Autrement dit, acquérir un certificat supplémentaire engendre de grandes dépenses sans pour autant que les revenus soient immédiatement au rendez-vous.

N’empêche, Panorama Aviation est ambitieuse. L’entreprise passera à la vitesse supérieure dans un avenir rapproché, mais elle le fera toutefois avec prudence, insiste Jimmy Emond.