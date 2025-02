Les municipalités envisagent de fusionner

Des enjeux d’ordres économique, environnemental et social poussent Hébertville, Hébertville-Station et Saint-Bruno à entamer une démarche qui pourrait mener à la fusion des trois municipalités.

C’est ce qu’ont annoncé hier les maires des trois municipalités par voie de communiqué.

« Le monde municipal est confronté depuis de nombreuses années à des enjeux significatifs, qu’ils soient d’ordres économique, environnemental ou social », mentionnait le communiqué.

« Les transferts de responsabilité des gouvernements, expliquent les maires, occasionnent une pression énorme sur les organisations municipales, ce qui fait en sorte que le statu quo ne peut être maintenu pour continuer à desservir adéquatement la population ».

Les municipalités estiment qu’une fusion leur permettrait de plus facilement assumer leurs responsabilités de plus en plus nombreuses.

Regrouper les trois municipalités serait également profitable pour les citoyens puisque cela permettrait, soutiennent les maires, de maintenir une charge fiscale (les taxes) « adaptée, juste et équitable ». Le regroupement municipal aurait aussi des impacts positifs sur l’offre de services aux citoyens.

« Une culture organisationnelle similaire et complémentaire, des populations qui se rejoignent en termes de valeur, des opportunités de croissance importantes, des compétences multidisciplinaires pouvant permettre de répondre aux nombreuses des ministères, des équipes travaillant déjà en mode de partage de services et des gains significatifs pouvant se matérialiser en obtenant des subventions dans les divers programmes offerts, sont autant de raisons justifiant l’amorce de cette réflexion stratégique », résume-t-on.

Les maires ajoutent que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a signifié son appui à la démarche de fusion et qu’une contribution financière pouvant aller jusqu’à 1,4 M$ pour le déroulement de procédures pourrait être accordée.

Aucun autre détail, comme le nom qu'adopterait le regroupement municipal, n'a été donné pour l'instant.