Émile Hudon souhaite y rester pour terminer le travail

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, sera de la course aux prochaines élections municipales, au terme desquelles il espère décrocher un troisième mandat.

« Je me suis dit que j’avais encore la flamme et puis, plusieurs amis, citoyens et membres de famille m’ont encouragé à me représenter. J’ai décidé de les écouter », affirme le maire.

De plus, ce dernier estime avoir encore des choses à apporter à sa municipalité et aimerait s’acquitter de certains autres dossiers qui lui tiennent à cœur. Il mentionne notamment l’achat du presbytère qu’il souhaite convertir en garderie, la deuxième phase du développement résidentiel de la rue Fortin ainsi que la consolidation du Marché public et de la zone touristique de Saint-Gédéon.

Émile Hudon souligne par ailleurs « le climat de travail cordial et productif » qui règne à la mairie comme facteur le poussant à vouloir renouveler son mandat. « Si je suis réélu, dit-il, mon but ultime va rester de faire autant de projets que possible sans augmenter les taxes. »

De plus, le maire sortant croit qu’il a jusqu’à maintenant respecté son devoir vis-à-vis de ses concitoyens en concrétisant plusieurs projets d’importance, à commencer par la construction de la salle multifonctionnelle La Grandmontoise.

Le principal dossier qui retiendra l’attention de l’élu dans les prochaines semaines est le rachat de l’épicerie de son village, processus qui a franchi des étapes importantes dernièrement.

« À titre de municipalité, on s’engage à donner toute l’aide possible au promoteur intéressé afin de garantir que Saint-Gédéon va pouvoir garder son épicerie. »

Émile Hudon a été élu maire de Saint-Gédéon pour la première fois en 2017.