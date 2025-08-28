Une étape de plus pour le développement durable

Les lieux de dépôt Consignaction, servant à améliorer la récupération des contenants recyclables, ouvrent peu à peu leurs portes dans la région. Pour l’heure, celui d’Alma est le seul en activité, mais il sera bientôt suivi des succursales de Saguenay, de Roberval et de Dolbeau-Mistassini.

Les sites Consignaction et Consignaction+ permettront désormais à la population de déposer leurs contenants et de recevoir un remboursement d’une valeur de 10 ¢, toute consigne confondue. Ils pourront surtout le faire plus facilement grâce aux nouveaux systèmes améliorés des succursales.

Chaque emplacement sera en mesure de récupérer les récipients de façon individuelle ou en un tout grâce au retour express, qui enregistre et rembourse le sac de dépôt contenant plusieurs éléments. L’application mobile est toutefois nécessaire pour utiliser ce dernier service.

Des employés seront également présents, sept jours sur sept, dans toutes les installations pour offrir un service de soutien aux usagers.

Le Consignaction+, quant à lui, offrira le retour en vrac, un autre type de service s’ajoutant aux précédents et qui donne la possibilité de vider son sac de contenants mixtes dans une cuve triant automatiquement les différentes consignes.

Total

En ce moment, 74 points de dépôt sont ouverts au Québec. Depuis l’ouverture du premier point en avril 2024, plus de 270 millions de contenants ont été retournés afin d’être recyclés. Consignaction a pour objectif d’ouvrir 400 succursales dans l’ensemble de la province. L’ensemble des sites de dépôt générera 3 000 emplois.

Évolution

Le système de consigne au Québec existe depuis les années 1980 et, jusqu’en novembre 2023, les produits consignés étaient principalement les boissons gazeuses et les bouteilles de bière. Désormais, avec la modernisation du système de consigne, tous les contenants en aluminium, les bouteilles en plastique, le verre et les contenants en carton multicouche tels que ceux de lait ou de jus sont introduits dans les procédures et peuvent être traités et recyclés.

Le vice-président marketing chez Consignaction, Jean-François Lefort, explique que tout cela représenterait 5 milliards de contenants consignés.

« Si on recule avant novembre 2023, on était à entre 1 milliard et 2,5 milliards de contenants consignés annuellement au Québec. Maintenant, on double le volume, alors on doit absolument changer l’infrastructure à laquelle les citoyens ont accès parce que cette infrastructure n’avait jamais changé en 45 ans. »

M. Lefort ajoute que le Québec est désormais considéré comme une référence dans le domaine. « Nous sommes devenus le système le plus avancé au monde. Nous recevons des délégations internationales qui viennent voir comment nous structurons le réseau et comment fonctionnent les machines de retour en vrac », dit-il.

Après avoir été insérés dans les machines, tout ce qui est considéré léger, comme le plastique et l’aluminium, est traité à Sorel-Tracy, à l’usine de Machinex. Le verre, lui, est traité à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis acheminé aux différents recycleurs.