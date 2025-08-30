Les ventes de véhicules nautiques ont le vent dans les voiles

Les loisirs nautiques gagnent en popularité au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et certains moyens de transport refont également surface cet été pour profiter des températures estivales.

En se baladant sur les rives, force est de constater que bon nombre de Jeannois naviguent sur les eaux. Bien que plusieurs variétés de navires récréatifs soient utilisées, la probabilité d’apercevoir une motomarine à l’horizon est actuellement la plus élevée. Chez certains détaillants, tels qu’Imperium Dolbeau-Mistassini et le Centre du Sport Lac-Saint-Jean, la motomarine est considérée comme le produit le plus vendu dans la catégorie des véhicules nautiques.

Le directeur général d’Imperium Dolbeau-Mistassini, Dany Labrecque, attribue cet engouement à la passion pour le sport et à l’accessibilité de son produit.

« La motomarine offre le luxe d’être sur l’eau et de se rafraîchir pleinement lors de chaleurs comme celles de la semaine dernière. Elle permet aussi à notre clientèle un peu plus jeune de disposer d’une option abordable pour aller s’amuser sur la rivière et sur le lac. »

Près d’une cinquantaine de motomarines sont vendues chaque année chez Imperium, et ce nombre ne fait qu’augmenter. Pour M. Labrecque, elles représentent également un élément supplémentaire dans les loisirs de ses clients. « Souvent, ceux qui achètent une motomarine possèdent déjà un véhicule tout-terrain (VTT) et une motoneige. C’est une clientèle fidèle, et ça comble un besoin qu’ils ont », explique-t-il.

Chez Centre du Sport Lac-Saint-Jean, les ventes ont également dépassé les attentes.

« Nous observons une nette augmentation des ventes de motomarines depuis la pandémie. Nous en écoulons une trentaine par année, et la demande continue de croître », explique le président et propriétaire, Mathieu Tremblay.

Une renaissance

Au cours des dernières années, les deux entreprises ont également constaté un regain de popularité pour le ponton, notamment grâce sa polyvalence.

Ce type d’embarcation, dit-on, permet d’accueillir un plus grand nombre de passagers, de pratiquer des sports nautiques, de pêcher, de nager et se distingue aussi par sa simplicité d’utilisation et l’absence de tracas.

Nouvelle taxe de luxe

Cependant, les ventes du Centre du Sport Lac-Saint-Jean ont été récemment affectées de manière négative par la taxe de luxe instaurée par le gouvernement fédéral, appliquée aux ventes et aux importations de certains véhicules dont le prix dépasse 100 000 $, ainsi que de certains navires dont le prix excède 250 000 $.

« Nous avons liquidé tout ce que nous avions, et le problème est en grande partie résolu. Cependant, nous n’avons recommandé aucun autre produit dans le haut de gamme », explique Mathieu Tremblay.