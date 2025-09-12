Entente hors cour entre Desbiens et son directeur général

Une entente hors cour est intervenue entre la municipalité de Desbiens et son ex-directeur général Mathieu Simard, qui avait porté plainte pour harcèlement psychologique contre la mairesse Ginette Sirois à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

L’audience qui devait avoir lieu devant le Tribunal administratif du travail (TAT) le 24 septembre prochain a par conséquent été annulée. Comme tout règlement hors cour, les détails de ce dernier ainsi que la nature du règlement demeureront confidentiels.

Rappelons que la municipalité avait aussi été placée sous tutelle en 2024 par la Commission du Québec (CMQ). La tutelle a été levée le 7 juin dernier après que la municipalité eut été jugée apte à administrer ses finances adéquatement.

La municipalité n’a toujours pas recruté de nouveau directeur général pour succéder à M. Simard.