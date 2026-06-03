Alma renforce sa sécurité routière

Le conseil municipal d'Alma a adopté trois résolutions visant à améliorer la sécurité routière sur le territoire. Ces décisions touchent à la fois la fluidité de la circulation, la protection des piétons et la sécurité dans une zone rurale.

Les élus de la Ville d’Alma ont d’abord autorisé la mise en place d'arrêts toutes directions à proximité de la traverse piétonne située sur le boulevard Saint-Luc, près de l'avenue des Lilas et de l'entrée ouest du Centre Mario-Tremblay.

Le service du génie a évalué différentes options permettant d'accroître la sécurité des nombreux piétons qui fréquentent le secteur, notamment des jeunes, des familles et des personnes à mobilité restreinte.

« Les études démontrent que l'implantation d'arrêts multidirectionnels représente la solution la plus efficace pour réduire la vitesse des véhicules et améliorer la sécurité des traversées piétonnes. Ces mesures viendront compléter les aménagements déjà en place et offriront une protection accrue tout au long de l'année », fait la valoir la municipalité.

Intersection route du Lac/boulevard Maurice-Paradis

Le conseil municipal a aussi accordé un contrat de 175 973 $ à Truchon Excavation pour la réalisation de travaux visant à aménager une voie de virage à droite à l'approche est de l'intersection de la route du Lac et du boulevard Maurice-Paradis.

Réclamé depuis plusieurs années et réalisé en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ce projet permettra de régulariser une manœuvre fréquemment observée à cet endroit, où des automobilistes utilisent actuellement l'accotement pour effectuer un virage à droite, une pratique incompatible avec le Code de la sécurité routière.

Bien que les coûts du projet aient augmenté à la suite d'ajustements demandés par le ministère, le conseil a choisi d'aller de l'avant en réaffectant des sommes provenant d'autres projets municipaux.

« Cette intervention permettra de rendre cette intersection plus sécuritaire tout en améliorant la fluidité de la circulation dans un secteur très fréquenté », souligne la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont.

30 km/h dans le secteur du Domaine-Renaud

Enfin, le conseil a adopté le règlement 502-2026 visant à abaisser la limite de vitesse à 30 km/h sur le chemin du Domaine-Renaud.

Cette mesure répond aux préoccupations exprimées au cours des dernières années concernant la sécurité des usagers dans ce secteur résidentiel. L'analyse réalisée par les services municipaux a démontré qu'une réduction de la vitesse constitue une solution appropriée pour favoriser un environnement plus sécuritaire pour les résidents, les piétons et les cyclistes.

La Ville tient à préciser que cette modification n'affectera pas les déplacements des véhicules d'urgence et qu'elle s'inscrit dans une volonté constante d'améliorer la sécurité dans les quartiers résidentiels.

La sécurité routière au coeur des priorités

Par ces trois décisions, le conseil municipal estime qu’il réaffirme « sa volonté de poursuivre les investissements et les interventions qui contribuent à rendre les déplacements plus sécuritaires pour l'ensemble des usagers du réseau routier ».

« En lien avec notre plan de mobilité durable, chacune des décisions prises ce soir témoigne de notre engagement à faire de la sécurité routière une priorité pour la population », conclut la mairesse.