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Démolition d’un bâtiment au coin des rues Saint-Joseph et Scott Ouest

Une partie de l’histoire d’Alma s’envole

Le 04 juin 2026 — Modifié à 09 h 45 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Certains Almatois ont été pris de nostalgie en constatant le début de la démolition du bâtiment qui, jusqu’à récemment, accueillait la Loge 553 Les Élans au coin des rues Saint-Joseph et Scott Ouest dans le centre-ville d’Alma.

Rappelons d’entrée de jeu que la démolition dudit bâtiment s’inscrit dans la cadre de l’implantation imminente d’une résidence étudiante par le Collège d’Alma en partenariat avec la Ville.

La construction de la résidence a été annoncée en mai dernier. Le projet est estimé à 7,1 M$ et consiste à ériger un bâtiment de trois étages d’une superficie de 392 m² comprenant 40 chambres réparties en 10 appartements, des aires communes, un appartement pour une personne à mobilité réduite ainsi que des espaces de travail pour les étudiants et divers intervenants.

Les travaux de construction devraient débuter en août 2026. L’objectif est que l’immeuble puisse accueillir ses premiers occupants à la rentrée 2027. Le terrain et le bâtiment actuel ont été rachetés par la Ville d’Alma en prévision de l’implantation de la résidence étudiante.

Une longue histoire commerciale

Toujours est-il qu’en dépit de son allure modeste, le bâtiment du coin Saint-Joseph/Scott Ouest a hébergé plusieurs commerces iconiques d’Alma à travers les années, d’où la nostalgie de certains Almatois à l’idée de le voir disparaître. En commentaires d’une publication Facebook, ils étaient nombreux à faire part de leurs souvenirs liés à l’immeuble.

Le bar et spectacles Violon dingue, la discothèque L’Astral, l’Hôtel Plaza, le club Vidéo Détente, la Culbute, la Taverne Le Bon Souvenir (ou du Bon Souvenir), le magasin de textile Camil textile, le bar 3 Étoiles, le détaillant d’articles de sport Sportek (ou Sporthèque), tout autant de commerces qui ont été mentionnés par les internautes. Plus récemment, le bâtiment avait aussi accueilli une boutique zéro déchet.

Le journal Le Lac-St-Jean n’a toutefois pas été en mesure de confirmer la présence de ces commerces ni leur nom exact de même que leur orthographe au moment d’écrire ces lignes.

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