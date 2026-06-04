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Jeudi, 04 juin 2026

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Temps de lecture : 31s

Souper-bénéfice

Un succès retentissant pour la Fondation Vivre ma santé mentale

Le 04 juin 2026 — Modifié à 10 h 29 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le souper-bénéfice et encan de la Fondation Vivre ma santé mentale, tenu à la fin du mois de mai à l’Hôtel Universel Alma, s’est avéré un franc succès en permettant de récolter la somme de 125 630 $.

Les fonds amassés serviront à soutenir les différentes activités et services offerts par l’organisme. Ils contribueront également au développement de nouvelles initiatives axées sur le mieux-être, l’accompagnement et la reprise du pouvoir des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale.

Pour le Dr Luc Cossette, l’importance de soutenir de telles initiatives ne fait aucun doute. « Chacun de nous avons une santé mentale qui peut, à tout moment, devenir fragilisée. La Fondation Vivre ma santé mentale offre l’opportunité de devenir acteur de son rétablissement. », a-t-il souligné.

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