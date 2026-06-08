SUIVEZ-NOUS

Lundi, 08 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 21 s

Milieu communautaire

Des manifestations simultanées à Saint-Constant et Alma

Le 08 juin 2026 — Modifié à 09 h 14 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Des travailleuses et travailleurs du milieu communautaire se donneront rendez-vous ce matin, à Alma, devant les bureaux du ministre régional Éric Girard, de 10 h à 12 h, pour faire entendre leur voix, alors que le mouvement Le communautaire à boutte intensifie ses moyens de pression à travers le Québec.

En parallèle, une action se tiendra également à 11 h 30, devant les bureaux de circonscription de la première ministre Christine Fréchette, à Saint-Constant. Tout comme à Alma, des groupes communautaires s’y rassembleront afin de dénoncer leur sous-financement.

Ces manifestations s’inscrivent dans une escalade des actions entreprises par le mouvement, qui accuse le gouvernement de « faire la sourde oreille face à une crise largement documentée et dénoncée par le milieu communautaire depuis plusieurs années ».

Mobilisé depuis plusieurs mois, le milieu communautaire québécois réclame de nouveau des « engagements financiers durables et à la hauteur des besoins sur le terrain ». Rappelons que le 2 avril dernier, près de 10 000 travailleuses et travailleurs provenant de l’ensemble des régions du Québec s’étaient rassemblés devant l’Assemblée nationale pour interpeller directement les élus.

Dans la foulée de cette mobilisation, des représentants du mouvement ont rencontré, le 28 avril, des membres des cabinets de la première et de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire. À cette occasion, ils ont demandé la création d’un fonds d’urgence pour prévenir la fermeture d’organismes ainsi que la mise en place rapide d’une table de négociation avec le milieu communautaire. Depuis cette rencontre, Le communautaire à boutte dit être sans réponse de la part du gouvernement.

« Avec la mobilisation historique que nous avons menée partout au Québec et le changement de leadership à la tête du gouvernement, nous avions sincèrement espoir qu'une nouvelle ouverture au dialogue soit possible. Malheureusement, nous constatons, aujourd'hui, que les organismes communautaires continuent d'être traités comme une dépense à gérer plutôt que comme des partenaires essentiels au bien-être collectif. », déplorent les porte-paroles du mouvement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec lance une stratégie pour assurer la relève faunique d’ici 2030
Publié à 15h00

Québec lance une stratégie pour assurer la relève faunique d’ici 2030

Le gouvernement du Québec a annoncé le déploiement d’une nouvelle stratégie visant à soutenir la relève faunique et à assurer la pérennité de ce secteur économique important pour plusieurs régions de la province. Baptisée Relève faunique 2026-2030, cette initiative mise notamment sur une meilleure accessibilité aux activités de chasse, de pêche ...

LIRE LA SUITE

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes
Publié à 14h00

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes

Six fondations affiliées au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean uniront à nouveau leurs efforts le 11 juin prochain à l’occasion de la 5e édition du barrage routier « Arrête DON$ pour la santé et les services sociaux ». Cette initiative annuelle de financement se déploiera sur l’ensemble du territoire régional, sous le thème « Tous ensemble pour ...

LIRE LA SUITE

Hausse des infestations de fourmis charpentières dans la région
Publié à 13h00

Hausse des infestations de fourmis charpentières dans la région

Les fourmis charpentières semblent plus présentes que jamais dans la région, au point où les exterminateurs peinent à répondre à la demande. Selon des informations rapportées par Radio-Canada, plusieurs entreprises de gestion parasitaire sont contraintes de refuser des dizaines de dossiers chaque semaine, faute de disponibilité. Ce phénomène peut ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES