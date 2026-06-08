Un organisme communautaire d’Alma devra réduire ses services de moitié

À Alma, la Maison de campagne et d’entraide communautaire du Lac traverse une période d’incertitude qui pourrait entraîner des conséquences directes sur ses services offerts à la population.

Depuis plusieurs années, l’organisme reçoit une subvention annuelle de 134 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, rapporte Radio-Canada.

Cette somme représente une part essentielle garantissant son fonctionnement. Or, en raison d’un resserrement des critères d’admissibilité, la Maison de campagne risque désormais de perdre les deux tiers de son financement, une situation qui pousse l’organisme à envisager de réduire de 50 % son offre de services.

L’organisme almatois, dont la mission consiste à soutenir les familles, les personnes vivant seules et les aînés, notamment en luttant contre l’isolement et en améliorant leurs conditions de vie, indique qu’une réduction aussi importante de ses ressources pourrait l’obliger à réduire son personnel et diminuer ses heures d’ouverture.

Dans le pire des cas, ses installations pourraient n’ouvrir qu’une ou deux journées par semaine. Malgré tout, la direction insiste pour dire que l’arrêt complet des activités n’est pas envisagé à court terme.

L’organisme a déposé trois demandes afin de modifier sa mission pour correspondre aux critères du programme de soutien. Deux ont été refusées, tandis que la troisième est toujours en cours d’analyse.

De son côté, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean explique cette situation par un vaste processus de révision des dossiers des organismes communautaires amorcé depuis deux ans. Cette démarche vise à anticiper les exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui imposera dès le 1er avril 2028 le respect intégral des huit critères de l’action communautaire autonome pour demeurer admissible au financement.

Le CIUSSS soutient que les organismes concernés ont été informés de ces changements à l’avance et qu’un accompagnement leur est offert pour faciliter leur transition