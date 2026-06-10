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Mercredi, 10 juin 2026

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Temps de lecture : 56s

Collège d'Alma

Une ferme-école digne des plus hauts standards

Le 10 juin 2026 — Modifié à 17 h 04 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Le Collège d’Alma inaugurait hier un tout nouveau pavillon d’enseignement sur son site de formation agricole situé sur la route du Lac Est, offrant ainsi aux élèves du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole des conditions d’enseignement de qualité supérieure.

Construit au coût de 1,2 M$, dont 567 000 $ proviennent du ministère de l’Enseignement supérieur, le nouveau pavillon fait 2 400 pi² et est doté d’un laboratoire, de deux salles de classe modulables et d’un bureau pour le personnel enseignant.

Ce nouveau plateau éducatif remplace des installations désuètes et a été conçu pour facilement passer de la théorie à la pratique. Le bâtiment est équipé d’une grande porte coulissante donnant directement sur les champs maraîchers et de grandes cultures. Les étudiants n’ont donc qu’à franchir le pas de la porte pour expérimenter ce qu’ils apprennent en classe.  

« On peut aller aux champs, revenir, faire des plénières, retourner observer ; ça rend le côté éducatif vraiment vivant », estime Marie-Ève Gravel, directrice générale du Collège d’Alma.

« La proximité stratégique entre les salles de classe, les champs, l’atelier mécanique, la machinerie et les silos à grains crée un écosystème d’apprentissage unique. Les étudiantes et étudiants pourront passer instantanément de la théorie à la pratique, renforçant leurs compétences par l’expérimentation directe, au coeur même de l’environnement agricole », ajoute Samuel Simard, enseignant responsable du Département de technologie agricoles.

 

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