Un buffet sportif

Cette semaine, j’ai le goût de vous entretenir de plusieurs petits sujets. Pourquoi ne pas se lancer dans un buffet d’inspiration sportive. Débutons avec le repêchage de la LNH qui prendra son envol vendredi. Cette année, la séance sera décentralisée. Ce sera dans un petit théâtre de Los Angeles au lieu d’un amphithéâtre et seulement un représentant de l’équipe sera sur place. Seulement une 30 aine d’espoirs trié sur le volet sont invités. À titre d’exemple, les Canadiens de Montréal seront dans une salle de réunion du Centre Bell avec le tandem Hugues-Gorton, les adjoints et les dépisteurs. La LNH s’inspire carrément de la NFL qui procède de cette façon depuis longtemps. Personnellement, je trouve ça triste. J’ai toujours adoré voir les directeurs généraux discuter entre eux «squeezé» entre les tables. J’avoue que de s’exciter devant des bonhommes cravatés au téléphone, c’est un peu louche comme émotion. Pour une fois que le hockey avait quelque chose de glamour qui n’avait rien à envier aux autres ligues, on décide de passer la hache là-dedans.

Parlons maintenant des Canadiens. Je m’attends à un coup d’éclat au repêchage. Les partisans ont repris le goût aux séries et le CH doit absolument bouger pour s’améliorer, et ce, dès maintenant. C’est important d’ajouter des gars robustes pour ne pas se faire marcher sur le corps, nous l’avons vu contre Washington, mais il est primordial d’aller chercher du talent pour marquer plus de buts. Le besoin d’un 2e centre est évident, mais je ne cracherais pas un ailier productif.

Dans la catégorie, «je vous l’avais dit», c’est maintenant confirmé. Alex Huang des Saguenéens de Chicoutimi passera à l’université Harvard lors de l’automne 2026. Je ne reviendrai pas sur les dommages causés par la flexibilité nouvelle de la NCAA, mais c’était inévitable. Il est inutile d’être méchant et d’en vouloir à Huang. Un excellent étudiant qui peut fréquenter l’une des meilleures universités au monde, et ce, sans frais en plus de jouer du hockey compétitif, qui aurait dit non à ça? C’est un coup dur pour le hockey junior canadien, mais il faudra accepter une nouvelle mutation des ligues. Dans ma boule de cristal, je vois un exode des talents de 19 ans. Pour demeurer compétitive et intéressante, il faudra faire de la place aux jeunes de 16 ans. Comme il risque d’y avoir moins de joueurs de 19 et 20 ans de qualité, l’adaptation sera plus facile. N’oubliez pas que des jeunes québécois évitaient la LHJMQ pour garder leur admissibilité aux universités américaines. À titre d’exemple, un Sacha Boisvert, que les Sags avaient repêché, aurait pu venir jouer à 16 et 17 ans avant de faire le saut à North Dakota. Le hockey junior est considéré comme une ligue de 19 ans, ce sera maintenant une ligue de 18 ans. À court terme, c’est la meilleure stratégie pour maintenir un calibre intéressant. Ben oui, il m’arrive d’être optimiste!