La nouvelle « grande fête hivernale d’Alma »

En plein mois de février, le Bifröst ne manquera pas de réchauffer les âmes et d’égayer les esprits avec sa programmation musicale festive et ses imposantes sculptures de grâce en plein cœur du centre-ville d’Alma.

Le nouveau festival signé Festivalma se déroulera les 21 et 22 février prochains, de 18 h 30 à 23 h, à la Place Cogeco, dans le stationnement de la Plaza d’Alma attenant à la rue Collard.

« Ça va être une grande fête hivernale en plein cœur du centre-ville avec de la culture, de la glace, des jeux de lumière et une programmation musicale pour enrober tout ça », laisse entendre Janie Maltais, directrice générale de Festivalma.

Les fêtards pourront notamment aller s’accouder sur l’un des bars de glace les plus massifs jamais conçus au Québec. Trônera aussi sur la scène Cogeco une imposante cabine de DJ faite entièrement de glace.

Sculptures

Le site du Bifröst sera également truffé de sculptures de glace réalisées par le sculpteur professionnel Thomas Meloche et son équipe.

« Thomas a invité six autres sculpteurs renommés au Québec. Ce sont des artistes qui travaillent sur plein de gros évènements hivernaux, notamment sur l’Hôtel de Glace de Québec! », précise Gabriel Ouellet, coordonnateur aux évènements chez Festivalma.

Musique

Les festivités du Bifröst seront rythmées par les tourne-disques des DJ Seb Fauteux et DJ Champion lors de la soirée du 21 février. La soirée suivante sera quant à elle animée en alternance par les DJ Carl Müren, un habitué du Beach Club, et Tizi. Deux artistes que Gabriel Ouellet décrit comme « des DJ qui jouent de la musique de discothèque très polyvalente et qui font de gros remix ».

Deux types de passeports sont disponibles: le Bifröst (35 $), qui donne l’accès au site les deux soirs, et le Grande Gorgée, qui donne l’accès aux deux soirs et inclue trois consommations. Des billets journaliers seront mis en vente en janvier. Pour la billetterie, rendez-vous au

Gabriel Ouellet précise que le démarchage se poursuit afin d’organiser un afterparty dans un ou plusieurs bars du centre-ville.