Un foodtruck estival voit le jour au restaurant Le Saint Crème

Le restaurant et hôtel Le Saint‑Crème, à Alma, élargit son offre alimentaire en déployant un tout nouveau camion casse‑croûte sur son terrain.

La nouvelle entreprise, baptisée La Sainte‑Frite Alma, prendra son envol dès le 24 juin, à l’occasion de la fête nationale, et poursuivra ses opérations jusqu’à la fin du mois d’août. Le projet a pris forme au cours de l’hiver, alors que l’équipe du Saint‑Crème a fait l’acquisition d’un camion qu’elle a entièrement transformé en casse‑croûte mobile.

Installée à l’avant de l’établissement, La Sainte‑Frite proposera des hot-dogs, des poutines, des frites et des hamburgers. L’objectif, pour cette première année d’exploitation, est de miser sur la simplicité afin de bien maîtriser les bases. Une « poutine de la semaine » viendra toutefois bonifier le menu, offrant une touche de variété à la clientèle.

Pour accompagner ce nouveau projet, une vingtaine de tables de pique‑nique seront aménagées à proximité, permettant aux visiteurs de profiter de leurs repas en plein air durant la saison estivale. L’embauche du personnel est même déjà complétée.

« Il est facile pour nous de recruter, car notre environnement de travail est très dynamique. Le tout s’est fait naturellement avec les candidatures spontanées reçues au courant de l’année. », a souligné Vincent Lavoie, directeur général du Saint-Crème.

Miser sur la relève

La Sainte‑Frite Alma sera pilotée par deux jeunes employés du Saint‑Crème, Laura Gilbert, 21 ans, et Jérémie Simard, 17 ans, qui accèdent au rôle d’associés propriétaires dans cette nouvelle entreprise. Tous deux ont d’abord intégré l’organisation à titre d’employés étudiants avant de gravir les échelons.

« Il était naturel pour nous, même après seulement 3 ans d’opérations, de commencer à mettre en place une certaine relève et d’encourager les jeunes dans le monde de l’entrepreneuriat. C’est très gratifiant de faire profiter notre expérience et de voir apparaître de nouvelles recrues dans la famille du Saint-Crème », a ajouté Vincent Lavoie.

Avec cette nouvelle initiative, Le Saint‑Crème vise également à répondre à l’achalandage élevé du restaurant en période estivale. Le camion casse‑croûte permettra ainsi de désengorger la salle à manger, tout en répondant à une demande croissante de la clientèle pour une offre de restauration rapide axée sur la friture.