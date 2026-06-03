Une nouvelle usine pour doubler la production du Groupe LAR

Tel qu’annoncé au moment de son acquisition par le Groupe ADF en septembre 2025, le Groupe LAR entreprend un projet d’investissement de 35 M$ afin de doubler sa production et de moderniser ses équipements. L’entreprise de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix souhaite ainsi se mettre en position de répondre à l’essor imminent de la demande en structures d’acier mécano-soudées qu’entraînera le début d’importants chantiers hydroélectriques au Québec.

Le projet d’investissement se traduira d’abord par la construction d’une nouvelle usine de 76 000 pieds² adjacente et complémentaire aux installations actuelles. Celle-ci abrita trois grandes baies de travail destinées aux activités d’assemblage et de soudage et sera dotée de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie. Ces vastes aires de production permettront essentiellement à l’entreprise de répondre aux besoins de ses clients, qui sont appelés à croître au courant des prochaines années.