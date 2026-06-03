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Jeudi, 04 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 34s

Investissement de 35 M$

Une nouvelle usine pour doubler la production du Groupe LAR

Le 03 juin 2026 — Modifié à 23 h 36 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Tel qu’annoncé au moment de son acquisition par le Groupe ADF en septembre 2025, le Groupe LAR entreprend un projet d’investissement de 35 M$ afin de doubler sa production et de moderniser ses équipements. L’entreprise de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix souhaite ainsi se mettre en position de répondre à l’essor imminent de la demande en structures d’acier mécano-soudées qu’entraînera le début d’importants chantiers hydroélectriques au Québec.

Le projet d’investissement se traduira d’abord par la construction d’une nouvelle usine de 76 000 pieds² adjacente et complémentaire aux installations actuelles. Celle-ci abrita trois grandes baies de travail destinées aux activités d’assemblage et de soudage et sera dotée de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie. Ces vastes aires de production permettront essentiellement à l’entreprise de répondre aux besoins de ses clients, qui sont appelés à croître au courant des prochaines années.

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