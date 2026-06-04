Une tournée conservatrice auprès des entreprises de la région

Le député fédéral de Chicoutimi—Le Fjord, Richard Martel, prendra part à la tournée québécoise du Parti conservateur du Canada qui s’arrêtera aujourd’hui à Chicoutimi afin de recueillir les priorités des entreprises de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la perspective d’un éventuel réexamen de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

La délégation conservatrice dirigée par le lieutenant politique du parti au Québec, Pierre Paul-Hus, ainsi que par la députée Shelby Kramp-Neuman, ministre du Cabinet fantôme responsable du Commerce canado-américain s’inscrit dans une série de consultations organisées à travers le Québec, à la demande de leur chef, Pierre Poilievre, afin de mieux comprendre les réalités économiques vécues sur le terrain.

Deux tables rondes sont donc prévues à l’Hôtel Le Montagnais. Ces rencontres réuniront des représentants de plusieurs secteurs de l’économie régionale, notamment manufacturier, agricole, agroalimentaire et de l’exportation.

L’objectif est de recueillir des témoignages et des observations sur les défis auxquels ces industries sont confrontées, ainsi que leurs préoccupations, dans un contexte économique marqué par l’incertitude de l’avenir de l’ACEUM.

« Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous savons ce que représente l’exportation pour notre économie. Derrière chaque entente commerciale, il y a des emplois dans nos usines, nos entreprises, nos fermes et nos PME. Dans un contexte où l’incertitude demeure élevée, il est essentiel que les réalités de nos régions soient entendues avant que des décisions soient prises à Ottawa. Les entrepreneurs d’ici connaissent les défis du terrain et leurs préoccupations doivent être au cœur des discussions entourant l’avenir de l’ACEUM. », a déclaré Richard Martel.

Les informations recueillies au cours de cette tournée serviront à alimenter les travaux des députés conservateurs à la Chambre des communes. Elles devraient également contribuer à orienter les positions du parti dans le cadre des discussions futures portant sur l’ACEUM.