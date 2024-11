Puisatiers de Delisle : une entreprise en constante évolution depuis 44 ans

Contenu commandité

Puisatiers de Delisle a été créée en 1980 à Alma, et n’a cessé de proposer au public des services de qualité depuis. L’entreprise familiale spécialisée dans le domaine des puits, des forages et du traitement des eaux dessert les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Chibougamau-Chapais et de la Côte-Nord. L’équipe œuvre tant au niveau commercial, qu’industriel ou résidentiel. Plus que jamais, Puisatiers de Delisle veut mettre de l’avant ses nombreux champs d’expertise, comme le forage.

PROJETS ET INVESTISSEMENTS

Le remplacement d’une des foreuses qui est actuellement utilisée se fera au mois de mars prochain. Ce changement implique un investissement de 1 M$, et est effectué pour permettre à l’entreprise d’élargir ses horizons et ses compétences dans le domaine du forage.

« On a ajouté un équipement à notre flotte de véhicules, une nouvelle foreuse. On l’a fait pour être capable de répondre à la demande des clients, qui est toujours en forte croissance. On fait aussi ça pour les employés, parce que ce sont des équipements qui sont lourds et on ne veut pas nécessairement qu’ils soient obligés de trop forcer. On a encore des machines qui datent de 2015, là on va se rajeunir jusqu’à 2021 », mentionne l’actionnaire chez Puisatiers de Delisle, Alex Potvin.

M. Potvin affirme que des projets d’agrandissement de leurs garages situés au 3102 Avenue du Pont Nord, à Alma, as été réalisé.

CHANGEMENT DE NOM

Parallèlement, des démarches sont en cours afin de changer le nom de « Puisatiers de Delisle » à « Forage Delisle ». Alex Potvin explique que ce renouveau s’implante dans l’esprit de mieux refléter l’ensemble du travail de la compagnie, qui s’identifie à beaucoup plus qu’un domaine en particulier.

« Forage Delisle englobe davantage ce que l’on fait, soit de la géothermie, des puits artésiens, des pompes, du forage dirigé et c’est ça qu’on veut montrer en effectuant ce changement. »

PLACE À LA RELÈVE

Le père d’Alex Potvin, qui est actuellement président de Puisatiers de Delisle, Luc Potvin, compte passer le flambeau à la prochaine génération dans les années à venir. Le processus de rachat de l’entreprise est d’ailleurs déjà entamé.

« Nous, on est embarqué depuis 2018. On pense que dans cinq ans, le tout devrait être finalisé. »

Luc Potvin est devenu le principal gestionnaire de la compagnie en 2009.

RECHERCHE DE MAIN D’ŒUVRE

Puisatiers de Delisle est à la recherche de main-d’œuvre pour ajouter une plus-value à son équipe, constituée de 12 personnes.

« Ça nous prend des gens qui aiment les défis et qui n’ont pas peur de se salir. On est une belle équipe qui travaille pour une compagnie de la région, on aime ce qu’on fait et on investi pour que ça avance », conclut Alex Potvin.

Il est possible de faire affaire avec Puisatiers Delisle en contactant le 418 662-2692, via courriel au mathieu@puisatiersdelsile.ca ou en visitant leur page Facebook.

