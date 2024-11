West Fraser agrandi son usine à Chambord!

Contenu commandité

West Fraser est un leader dans le milieu de la transformation du bois, reconnu pour la 11ème fois comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada. Notre usine est située à Chambord, chez nous et nous en sommes fiers.

NOUS SOMMES LÀ POUR RESTER, NOUS AGRANDISSONS NOTRE USINE À CHAMBORD!

Nous fabriquons des produits de construction renouvelables à base de bois pour le monde entier, contribuant ainsi à un avenir plus durable. Aujourd’hui, West Fraser est l’un des plus grands producteurs mondiaux de produits de construction durables à base de bois, avec plus de 60 installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

À partir de ressources forestières gérées de manière responsable et durable, West Fraser produit du bois d’oeuvre, des produits en bois d’ingénierie (panneaux de particules orientées, bois lamellé-collé, panneaux de fibres à densité moyenne, contreplaqué et panneaux de particules), de la pâte à papier, du papier journal, des copeaux de bois, d’autres résidus et de l’énergie renouvelable. Les produits de West Fraser sont utilisés dans la construction résidentielle, la réparation et la rénovation, les applications industrielles, les papiers, les mouchoirs papiers et les boîtes.

POSTE DE TECHNICIEN(NE) EN AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Nous recherchons un ( e) technnicien ( ne ) en automatisation et contrôle, vous possédez un DEC, êtes stimulé par une job diversifiée ou vous serez impliqué autant en programmation Allen Brandley qu’en gestion et résolution de problèmes technique du début à la fin avec une équipe dynamique sur le plancher, vous êtes intéressé ?

POSTE DE TECHNICIEN(NE) COMPTABLE

Vous avez un DEC en comptabilité, vous êtes intéressé à supporter l’équipe du département forestier dans la gestion de la paie des contracteurs, la gestion des coûts d’opération et prêt à outiller nos gestionnaires avec votre expérience, vous êtes la bonne personne !

Envoyez votre CV en toute confidentialité à : chambordemploi@westfraser.com

