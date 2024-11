BTU Réfrigération, une marque de confiance

Contenu commandité

La récente entreprise BTU Réfrigération s’est installée à Saint-Bruno depuis mars 2024 et couvre tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le directeur général et frigoriste Marc-Antoine Bettez accorde un point d’honneur à « la transparence, la confiance et l’honnêteté envers la clientèle », affirme-t-il.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

M. Bettez a acquis une expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine de la réfrigération. Ses associés actuels, Marc-André Maltais et Mathieu Laroche, l’ont peu à peu encouragé à démarrer son entreprise. D’abord seul frigoriste dans la société, il a embauché un employé trois mois après le démarrage pour répondre à la demande croissante des clients. Ensemble, ils assurent différents services reliés les uns aux autres : la réfrigération, la climatisation, la thermopompe, le chauffage et le contrôle.

LE GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT

Leur clientèle est composée de résidentiel à 30% et de commercial à 70%. Le PDG souhaite conserver une entreprise à taille humaine pour privilégier la qualité du travail. Ses compétences techniques lui permettent de connaître ses produits et de savoir les réparer convenablement. Le goût du travail bien fait et le dépassement de soi font partie des valeurs de M. Bettez.

LAURÉAT AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS

Ce passionné raconte qu’il arbore ces valeurs surtout depuis les Olympiades des Métiers. « Quand j'ai fait mon parcours scolaire, j’ai eu la chance d’y participer et j’ai fini troisième mondial au Brésil parmi les 27 pays présents », se souvient le directeur général. Cela a été l’occasion de rencontres avec d’autres professionnels qui l’ont ensuite invité deux fois à être jury en 2022 et 2024. M. Bettez a gardé contact avec ses pairs, notamment européens, qui sont « en avance sur le Québec » selon lui.

VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Son envie de « trouver de meilleures méthodes de travail » comme il l’explique, l’amène à se former continuellement. « On cherche tout le temps de nouveaux produits qui favorisent les économies d'énergie et le respect de l'environnement. On est en transition présentement sur les réfrigérants pour qu’ils soient plus écologiques ». L’entreprise BTU Réfrigération travaille avec des grossistes et distributeurs qui suivent les mêmes normes gouvernementales. M. Bettez renseigne ses clients pour leur proposer ce type de produit « avec des chiffres concrets », mentionne-t-il.



