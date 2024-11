MRChronique de Lac-Saint-Jean Est

Plan climat : une démarche menée par le monde municipal pour décarboner nos collectivités et soutenir la transition climatique.

Les nouvelles relatives à l’environnement et au climat vous angoissent ? Vous remarquez que les changements climatiques nous affectent, mais qu’ils semblent traités seulement aux niveaux national et international ? Eh bien, sachez que le monde municipal travaille aussi à réduire l’impact des changements climatiques sur le territoire, et ce dans le respect de la vision territoriale adoptée en 2023 par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

En effet, le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité que sont les MRC et les municipalités locales signaient le 13 décembre 2023 une entente concernant le programme Ensemble au service des citoyens, pour accélérer la transition climatique locale (ATCL). Cet accord vise à soutenir et à accompagner les MRC du Québec dans l’élaboration de Plans climat, ainsi qu’à appuyer la planification et la mise en oeuvre, par le milieu municipal, de projets issus de ces plans. Pour donner suite à cette entente québécoise, la MRC de Lac-Saint-Jean-

Est signait à son tour avec le gouvernement, le 15 mars 2024, une entente pour permettre la réalisation du Plan climat sur son territoire. Cette entente comprend deux grandes démarches : l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des émissions de GES.

UNE TOURNÉE POUR PARTAGER L’INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GES

Actuellement, le service d’aménagement du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est réalise une tournée des 14 municipalités du territoire pour rendre compte aux élues et aux élus du bilan des émissions de GES émanant du territoire de chaque municipalité. Étape préliminaire à l’élaboration des plans d’action, cette tournée vise ainsi à établir où nous en sommes en la matière —combien de tonnes équivalent CO2 de GES (éq. CO2) sont produites et comment elles le sont. Seules deux municipalités avaient réalisé ce genre d’exercice par le passé.

D’ailleurs, à l’occasion d’une présentation effectuée devant les membres du conseil de la MRC le 22 octobre, ces derniers ont pu apprendre qu’au niveau national (Canada), les municipalités exercent une influence directe et indirecte sur près de 50 % des émissions de GES, que ce soit au moyen de la planification, de la règlementation ou de la gestion des actifs. Que ce soit en matière de transport, de gestion des eaux usées et des matières résiduelles, ou au niveau des bâtiments et de leur efficacité énergétique, il reste beaucoup de chemin à parcourir avant de se placer sur une trajectoire de diminution significative de nos émissions. Mais maintenant, les municipalités ont une meilleure idée de ce sur quoi elles devront mettre l’accent pour ce faire.

EN 2025 UNE TOURNÉE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR PARTAGER LES AXES D’INTERVENTION DU PLAN CLIMAT

Le printemps 2025 sera consacré à des consultations publiques afin de présenter aux acteurs concernés la démarche de réalisation du Plan climat de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, son état d’avancement, ainsi que les résultats des études réalisées et les principaux axes d’intervention identifiés dans l’exercice. Ces consultations permettront d’identifier des actions à prioriser dans le plan d’action, et de mobiliser les 14 municipalités, les acteurs, les groupes d’intérêt, de même que les citoyennes et les citoyens dans la réalisation et la mise en œuvre du plan d’action, avec l’accompagnement de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

La MRC projette l’adoption de son plan climat d’ici décembre 2025 afin que l’ensemble des municipalités puissent disposer de cet outil pour 2026, et ainsi en assurer une mise en oeuvre rapide. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est a bien hâte de vous rencontrer l’an prochain pour échanger avec vous à ce sujet !