Culture ALMATOISE

Contenu commandité

BULLETIN MUNICIPAL | Février 2025

SHL en 1975: Récupération des trésors historiques de la Ville D'ALMA

Saviez-vous que la SHL, Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, établie aujourd’hui dans la Maison des Bâtisseurs, avait fait escale dans le pavillon de Wilbrod-Dufour dans les années 1975-1976, il y a 50 ans de cela? C’est lors du projet de récupération des documents, photos, journaux, livres et autres trésors historiques que les membres de la SHL s’étaient regroupés dans le bâtiment de l’école secondaire.

C’est à cette époque que la société s’est donné pour mission de regrouper les documents de la population afin de constituer une banque de références plus étoffée pour reconstituer l’histoire de la Ville d’Alma et du Lac-Saint-Jean. L’importance de faire connaître notre histoire demeure la mission première de la société depuis sa création. Pour ce faire, les dirigeants avaient un besoin urgent d’acquérir des locaux pour pouvoir développer leurs activités à plus grande échelle.

La population d’Alma s’était alors mobilisée pour fournir divers documents et objets qui serviront plus tard à des expositions et à des activités pédagogiques.

C’est dans ce contexte que la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a prêté main-forte à la société en lui donnant accès à ses locaux. Ayant servi de tremplin pour la SHL, ce local a aidé la société à grandir et à s’établir. Dès lors, ils ont engagé une directrice de projet grâce au programme fédéral d'initiatives locales (PIL). Ce n’est qu’en 1979 qu’ils ont réussi à emménager dans des espaces plus vastes au centre-ville d’Alma, pour finalement s’établir de façon permanente à la Maison des Bâtisseurs en 2004.