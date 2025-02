Contenu commandité

La MRC au cœur du développement local, territorial… et régional !

Les MRC du Québec ont plusieurs responsabilités à leur charge, dont celle du développement de leur territoire. Depuis une dizaine d’années, celles-ci sont effectivement au cœur d’une nouvelle gouvernance municipale dite « de proximité » en matière de développement local et régional.

Ainsi, en vertu de la Loi sur les compétences municipales, une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire (LCM, article 126.2). Une MRC peut même choisir de déléguer, en tout ou en partie, cette compétence à un organisme tiers. Sur notre territoire, c’est le cas notamment du développement économique que le conseil de notre MRC a confié depuis 2016 à l’organisme Développement économique Alma Lac-Saint-Jean.

Pour ce qui est du développement local et territorial, c’est à la MRC et à son équipe de développement qu’incombe cette responsabilité, avec des mandats de développement à plusieurs niveaux. D’abord au niveau local, où la MRC supporte les municipalités et collabore à leurs projets locaux. Puis au niveau supralocal ou territorial, avec des projets, des mesures, des politiques qui s’appliquent et qui concernent l’ensemble des 14 municipalités de la MRC, ainsi que les territoires non-organisés (TNO). Enfin, par sa participation à la Conférence régionale des préfets (CRP), de concert avec les autres MRC de la région et la ville de Saguenay, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est influence et contribue aussi à orienter le développement de notre région.

Les intervenant·e·s de la MRC sont donc habitué·e·s à ces va-et-vient constants, du local au territorial au local. D’ailleurs, les efforts consentis à ces deux « échelles » de développement exigent d’être coordonnés afin d'assurer une cohérence globale des interventions posées et une gestion équitable des ressources.

Pour illustrer cela, prenons l’exemple d’une planification qui débutera sous peu : la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Comme pour plusieurs autres planifications, des consultations locales, préparées par des comités locaux supportés par les agents de la MRC, auront bientôt lieu dans plusieurs municipalités du territoire. À terme, chaque municipalité aura sa propre politique et son plan d’action local MADA. Toutefois, ces consultations permettront aussi de doter notre territoire MRC d’une politique et d’un plan d’action MADA. Complémentaires, ces plans permettront aux acteurs locaux et territoriaux de travailler à deux échelles différentes dans un seul et ultime but : la vitalité de nos communautés et de notre territoire !