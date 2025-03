Chronique Concerto

Contenu commandité

MAESTRO MOZART

Samedi 15 mars, 20 heures, Salle Michel-Côté

Peut-être sommes-nous un peu chauvins lorsqu’il est question de Marie-Ève Munger. On s’en donne le droit. L’ensemble de son œuvre est d’une qualité inouïe et chacun de ses passages ici a donné lieu à un moment magique haut en émotions. Cette fois, elle nous propose de nous rendre visite accompagnée de l’ensemble Les Boréades, avec Mozart à l’honneur. On doit avouer que cette idée nous a particulièrement charmés.



LA VOIX ET L’ORCHESTRE

Native de la région et diplômée du Collège d’Alma — oui, on peut encore le répéter! — Marie-Ève Munger a foulé les planches d’innombrables scènes d’Europe et d’Amérique. La Scala de Milan, le Teatro Liceu de Barcelone, le Lyric Opera de Chicago, l’Opéra-Comique de Paris et La Monnaie de Bruxelles sont presque ses résidences secondaires. L’interminable liste de ses engagements prestigieux cette saison en témoigne : on se l’arrache. Et pourtant, elle est ici en cette mi-mars enneigée. Pour le présent projet, la soprano s’est entourée de l’ensemble de musique ancienne Les Boréades, avec le fondateur Francis Colpron à la direction artistique. Leur interprétation authentique et passionnée sur instruments d’époque recrée fidèlement les sonorités et l’esprit de la musique du XVIIIe siècle. On ne pouvait demander meilleure configuration pour honorer l’œuvre lyrique de Mozart et témoigner de son évolution musicale.



LA GENÈSE

«Au début de ma carrière, j’ai eu la chance de me faire offrir un rôle à New York dans l’opéra Il Sogno di Scipione de Mozart», raconte la soprano. «Moi qui croyais connaître un peu le compositeur, j’ai vite réalisé mon ignorance quand j’ai appris qu’avant ses 17 ans, il avait écrit pas moins de huit œuvres dramatiques. Ma curiosité était piquée et la graine de ce projet était plantée.» Ce projet, c’est aussi un album, Maestrino Mozart, sorti en 2021 sous étiquette Atma Classique. Avis aux nombreux qui ne seraient pas rassasiés par le concert.



MAGNIFIQUE MOZART

Mozart fascine. Les anecdotes relatant ses prouesses sont légion. À 12 ans, par exemple, il dirigeait son propre opéra tout en jouant la partition de clavecin. Les œuvres qui seront entendues en première partie ont toutes été écrites avant que Mozart n’atteigne sa majorité. N’est-ce pas extraordinaire? Oscillant entre émerveillement et émotions, on pourra déjà apprécier toute la richesse du génie créatif du maître, qui culminera au retour de l’entracte avec ses œuvres matures, composées alors qu’il était au sommet de son art. Tant pourrait être encore dit sur le compositeur, ses œuvres et les interprètes de ce concert. Mais peut-être est-ce aussi bien de simplement savourer ce bonheur musical qui nous est offert.

Éléonore Côté, membre Concerto

Billets en vente dès maintenant

Pour plus de détails

418-545-3330 / 1 877-545-3330

EN PERSONNE:

Billetterie de la Salle Michel-Côté les mercredis et jeudis de 16h à 19h et 3 heures avant le début de la représentation, à la salle où le spectacle a lieu.

Bibliothèque d'Alma: Sur les heures d'ouverture.