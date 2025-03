L’engagement de Nadine Brassard pour les PME exportatrices

Contenu commandité

SERDEX International accompagne les PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans leur développement à l’international depuis plus de 27 ans. À la tête de cette organisation, Nadine Brassard met son expertise et son dynamisme au service des entreprises qui souhaitent explorer de nouveaux marchés. L’organisation se distingue par son approche structurée et son soutien adapté aux réalités des PME. Elle s’appuie sur trois volets essentiels : un service- conseil personnalisé pour répondre aux questions et guider les entreprises, des formations et des activités de sensibilisation pour renforcer les compétences des entrepreneurs, ainsi que l’organisation de missions commerciales permettant aux entreprises d’aller à la rencontre de nouveaux partenaires d’affaires à l’étranger.

En tant que directrice générale, elle demeure accessible, impliquée et entièrement dévouée à la réussite des entrepreneurs. Elle démontre également son engagement en tant que présidente de Commerce International Québec depuis six ans, un réseau regroupant 18 organismes, tels que SERDEX International. Sous sa direction, l’entreprise s’est imposée comme un acteur incontournable du développement économique régional. L’organisation est aujourd’hui reconnue pour son expertise et son accompagnement stratégique, contribuant activement à la croissance et à la compétitivité des entreprises locales sur la scène mondiale.

Animée par des valeurs de collaboration, de respect, d’entraide et de confiance, Nadine veille à ce que SERDEX International demeure en amélioration continue afin de mieux répondre aux besoins changeants des entreprises. Face aux défis économiques actuels liés aux ententes commerciales avec les États-Unis, elle incite les entreprises à se préparer et à explorer la diversification des marchés afin d’assurer leur pérennité. Avec une vision tournée vers l’avenir, Nadine et son équipe continueront d’être des alliés stratégiques pour les entreprises de la région, les aidant à saisir les opportunités d’exportation et à propulser leur croissance au-delà des frontières.

« Pour moi, la PME est au coeur de toutes nos actions ! »

