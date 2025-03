L’humain au cœur de la stratégie

Contenu commandité

Conseillère en stratégies marketing et en ressources humaines chez Trium Médias, Nadine Martel maîtrise l’art d’allier communication et relations interpersonnelles pour bâtir un climat de confiance solide, tant avec la clientèle qu’avec les employés. Passionnée par l’accompagnement et le développement des talents, elle croit fermement que la performance repose sur l’épanouissement des individus. Inspirée par les valeurs des 4 P de Trium Médias – Plaisir, Performance, Passion et Professionnalisme – elle met son expertise au service des organisations et des équipes pour les aider à atteindre leurs objectifs et à optimiser leur potentiel.

Habituée à jongler avec plusieurs rôles, comme tant de femmes et de mères, elle considère cette polyvalence comme une force. Son moteur : guider, coacher et soutenir collègues et clients afin de créer les conditions propices à leur réussite. Qu’il s’agisse de stratégies marketing ou de gestion des ressources humaines, une constante demeure : l’humain est au centre de tout. Parce qu’une équipe engagée et valorisée devient une équipe performante.

« Comprendre les gens, c'est la clé, que ce soit pour bâtir une équipe engagée ou créer une offre qui résonne. Au cœur des RH comme du marketing, l’humain fait toute la différence. »

Trium Médias

654, boulevard des Cascades, Alma

418 719-6933