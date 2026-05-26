Une halte gourmande et authentique au cœur du Lac-Saint-Jean

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Offrir des produits régionaux frais et de qualité dans un cadre enchanteur, telle est la mission de la Ferme Monarque. Située à Saint-Gédéon, aux abords du Lac Saint-Jean, cette entreprise familiale propose bien plus qu’un simple arrêt au kiosque fermier : elle offre une véritable expérience où saveurs, proximité et découvertes se rencontrent.

Tout au long de la saison estivale, les visiteurs peuvent se procurer une grande variété de produits locaux soigneusement sélectionnés. Fruits et légumes fraîchement récoltés, œufs, miel, viande et autres produits régionaux garnissent les tablettes. Le site attire également l’attention grâce à ses milliers de fleurs ornementales colorées. À l’entrée, une impressionnante sculpture florale de six mètres ornée de pétunias accueille les passants et est devenue un incontournable.

UNE EXPÉRIENCE FAMILIALE À DÉCOUVRIR

À la Ferme Monarque, l’expérience ne s’arrête pas aux achats. Les visiteurs aiment profiter des paysages environnants et prendre le temps de savourer le moment. « Certains nous achètent un cageot de fraises et le mangent sur place pendant leur pique-nique en famille, en admirant le décor », témoigne le copropriétaire et producteur agricole Jacob Coulombe.

Les enfants apprécient nourrir la chèvre avec des feuilles de carotte ou observer les vaches dans les champs. Pendant l’été, plusieurs activités gratuites animent aussi le site, dont la distribution de crème glacée et l’épluchette de blé d’Inde.

Cette ferme d’antan permet aussi aux visiteurs de voir le processus de la terre à l’étal. Les fruits et légumes sont récoltés dans les champs avant d’être vendus directement au kiosque.

Parmi les nouveautés cette année, la Ferme Monarque bonifie son offre avec des produits transformés préparés sur place. Les visiteurs peuvent désormais se procurer des tartes maison ainsi qu’une sélection de produits cuisinés directement à la ferme.

UNE NOUVEAUTÉ GOURMANDE

Le nouveau Casse-croûte Monarque, ouvert tous les jours durant la saison estivale, promet de plaire autant aux visiteurs de passage qu’aux habitués.

La spécialité de l’endroit : les hamburgers préparés avec la viande de la ferme. Le menu propose aussi plusieurs classiques appréciés, comme des hot-dogs et des poutines.

DES PRODUITS CHOISIS AVEC SOIN

À la Ferme Monarque, la qualité des produits demeure une priorité. « Nous sélectionnons le meilleur pour nos clients qui comprennent notre réalité et notre vision », explique le copropriétaire et producteur agricole Guillaume Coulombe.

Certains aliments ne peuvent être cultivés à Saint-Gédéon en raison des conditions climatiques de la région. Chaque semaine, Guillaume se rend dans le sud du Québec afin de sélectionner des produits auprès de producteurs de confiance pour compléter l’offre du kiosque.

Depuis 2018, la vente directe à la ferme permet de créer un lien privilégié avec la clientèle et de découvrir la réalité du milieu agricole.

« Nous travaillons fort, jour et nuit, à l’année, soutenus par notre sœur Geneviève ainsi que par notre père qui aide pour le secteur bovin et les travaux aux champs. C’était notre rêve d’enfant de faire revivre la terre de notre grand-père et arrière-grand-père », confie Jacob.

Pour Guillaume, chaque réouverture du kiosque est un moment marquant. « Nos clients sont ce que l’on a de plus précieux. Certains viennent simplement pour discuter et prendre des nouvelles. »

Pour en savoir plus, visitez la page Facebook La Ferme Monarque.

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean