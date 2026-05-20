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Palmarès des villes où il fait bon vivre : la région loin du podium

Le 20 mai 2026 — Modifié à 09 h 16 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Protégez-Vous publie, aujourd’hui, un grand palmarès basé sur l’analyse de 113 villes de plus de 10 000 habitants. Le but? Déterminer « LA » ville où il fait le plus bon vivre.

Adapté pour le Québec à partir du classement « Canada’s Most Livable Cities » du quotidien torontois The Globe and Mail, ce vaste dossier compare les villes selon 58 critères regroupés en 10 catégories, dont l’économie, le logement, les soins de santé, l’éducation et l’accès aux services. L’équipe a également discuté avec des élus, des experts et des résidents afin d’aller au-delà des statistiques.

Résultat? La ville de Québec trône au sommet du palmarès, notamment grâce à la proximité des services et des établissements scolaires, deux critères déterminants lorsque vient le temps de considérer une ville où s’établir. Deuxième au classement, Rosemère se distingue notamment par la vitalité de son économie et le fort sentiment de sécurité de ses résidents. Boucherville est 3e sur le podium. Elle s’illustre, entre autres, par ses performances en matière de transport et d’accès aux soins de santé.

Notons toutefois qu’une même ville ne convient pas nécessairement pour tout le monde. Québec arrive au premier rang pour les jeunes familles et les nouveaux arrivants, alors que Boucherville s’impose comme la destination la plus intéressante pour les retraités.

Le classement met donc en lumière les villes qui répondent le mieux aux besoins de clientèles précises, notamment les familles, les jeunes professionnels, les entrepreneurs, les nouveaux arrivants et les retraités. Quatre municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean font partie du palmarès des 113 villes: Saguenay arrive au 36e rang, devant Alma qui est au 56e, Saint-Félicien occupe la 90e position, alors que Dolbeau-Mistassini hérite du 105e rang.  

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