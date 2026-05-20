Une première Journée des distilleries du Québec le 6 juin

Les amateurs de spiritueux québécois auront une nouvelle occasion de découvrir le savoir-faire local puisque les Distilleries du Québec lanceront, le 6 juin prochain, la toute première édition de la « Journée des distilleries du Québec ».

Pour l’occasion, plus de 25 distilleries à travers la province ouvriront leurs portes au public en offrant aux visiteurs un accès privilégié aux coulisses de la production. Les visiteurs pourront ainsi profiter de dégustations commentées, de cocktails préparés sur place par les distillateurs et d’échanges avec les équipes, permettant de mieux comprendre les particularités qui caractérisent l’industrie québécoise.

Dans la région, la Distillerie du Fjord, située à Saint-David-de-Falardeau, participera à cette journée. Une programmation spéciale a été conçue pour accueillir le public, incluant des visites gratuites des installations ainsi que des dégustations de produits.

Cette journée marquera également le lancement en pré-ouverture d’un nouveau concept de comptoir à pizza qui viendra enrichir l’expérience sur place. En complément, le bar à cocktails sera en activité et proposera des créations mettant en valeur les produits de la distillerie.

Au-delà des distilleries elles-mêmes, la Journée des distilleries du Québec s’étendra aussi à plus de 200 succursales de la SAQ à travers la province. Une sélection de spiritueux québécois y sera offerte en dégustation, et certains distillateurs seront présents pour rencontrer les consommateurs.

Pour celles et ceux qui souhaitent prendre part à cette toute première édition, le parcours des différentes distilleries participantes est disponible en ligne gratuitement sur le site web des Distilleries du Québec.