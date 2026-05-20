SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 20 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 59s

Les ingénieurs de l’État déclenchent une grève générale illimitée

Émile Boudreau
Le 20 mai 2026 — Modifié à 08 h 39 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ) a officiellement déclenché une grève générale illimitée et prévient que ses moyens de pression prendront progressivement de l'ampleur à travers le Québec jusqu’au mois de juin.

Sans convention collective depuis 2023, les ingénieurs de l’État affirment que les discussions avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) stagnent depuis plus d’un an, sans avancée significative. L’association déplore également le refus du SCT d’accorder une rencontre avec sa présidente, France-Élaine Duranceau, une situation qualifiée d’inédite en dix ans.

« Le gouvernement répète vouloir faire des infrastructures une priorité, mais sur le terrain, il refuse toujours de donner aux ingénieurs de l'État les moyens et la reconnaissance nécessaires pour accomplir ce travail. Après plus d'un an d'impasse, nos membres sont à bout de patience. », affirme Marc-André Martin, président de l’APIGQ.

Au cœur des revendications figurent des demandes que l’association qualifie de raisonnables. Les ingénieurs réclament notamment un encadrement du télétravail, ainsi que des espaces de bureaux adéquats. Au-delà de ces éléments, l’APIGQ insiste aussi sur la nécessité pour le gouvernement de reconnaître le rôle stratégique de l’ingénierie et de l'expertise publique.

Du même élan, l’association demande que les ingénieurs bénéficient d’une part de l’enveloppe sectorielle réservée aux groupes prioritaires. Elle invite également la présidente du Conseil du trésor, à démontrer une « réelle volonté » de régler le conflit, en envoyant un « signal clair d’ouverture » à la table de négociation.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une première Journée des distilleries du Québec le 6 juin
Publié à 11h00

Une première Journée des distilleries du Québec le 6 juin

Les amateurs de spiritueux québécois auront une nouvelle occasion de découvrir le savoir-faire local puisque les Distilleries du Québec lanceront, le 6 juin prochain, la toute première édition de la « Journée des distilleries du Québec ». Pour l’occasion, plus de 25 distilleries à travers la province ouvriront leurs portes au public en offrant ...

LIRE LA SUITE

Des élus de la région dénoncent des propos haineux
Publié à 8h00

Des élus de la région dénoncent des propos haineux

vaitAvec la recrudescence de propos haineux envers la communauté LGBTQ+, des élus de la région qui font partie de cette communauté ont décidé de prendre la parole pour dénoncer la situation. En entrevue avec Radio-Canada, le conseiller municipal d’Alma, Olivier Larouche, souligne qu’il ferait la même chose si c’était envers les femmes ou les ...

LIRE LA SUITE

La CSQ conteste la Loi 4 devant les tribunaux
Publié hier à 15h59

La CSQ conteste la Loi 4 devant les tribunaux

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a déposé un recours devant la Cour supérieure du Québec afin de contester certaines dispositions de la Loi 4, qu’elle juge contraires aux droits constitutionnels. Adoptée sous le nom Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES