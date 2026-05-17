Un plan de développement de la Dam-en-Terre actuellement analysé

De nouvelles améliorations pourraient voir le jour au cours des prochaines années au Centre de villégiature Dam-en-Terre. Après plusieurs investissements réalisés sur le site touristique, le nouveau gestionnaire depuis un peu plus d'un an, Développement économique Alma Lac-Saint-Jean, travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de développement visant à orienter l’avenir du complexe.

L’organisation souhaite maximiser le potentiel du site, qui représente selon elle un moteur important pour l’économie touristique régionale.

« Pour nous, la Dam-en-Terre, c’est un levier de développement incroyable. C’est un site qui a énormément de potentiel et d’opportunités. Dans les prochaines années, on va faire de belles avancées », affirme la directrice générale de Développement économique Alma Lac-Saint-Jean, Alison Fortin-Simard.

L’organisation se trouve actuellement dans une phase d’analyse afin de déterminer quelles orientations privilégier. Un mandat externe a été confié pour aider à établir les priorités de développement des prochaines années.

« On est présentement en analyse. On veut savoir comment prioriser nos actions et voir comment les investissements devraient se faire dans le temps. »

Aucun ajout n’est prévu pour la saison estivale actuelle, bien que certaines actions puissent être mises en place dans les prochains mois. Le terrain de camping a d’ailleurs ouvert officiellement ses portes le 8 mai.

La direction insiste toutefois sur le fait que la réflexion est encore à ses débuts. Aucun échéancier précis n’a encore été établi pour les projets futurs.

Gamme de services et d’infrastructures

Le site touristique offre déjà une gamme variée de services et d’infrastructures, incluant un terrain de camping, une marina, des salles de réception, des condos, des suites d’hébergement, un théâtre d’été et une plage publique.

« Le service à la clientèle est très diversifié. On veut continuer à offrir un service de première qualité tout en réfléchissant aux priorités d’investissement pour améliorer les installations », souligne la directrice générale.

Parmi les investissements récents figurent notamment la construction d’une nouvelle capitainerie et le remplacement de certains quais l’an dernier. D’autres améliorations pourraient suivre afin d’augmenter l’achalandage et de maximiser l’utilisation du site.

« Il y a toujours des améliorations à faire. L’important, c’est de bien prioriser », résume Alison Fortin-Simard.

L’hébergement fera également partie de la réflexion. Bien que le site bénéficie déjà d’un bon niveau d’occupation, l’organisation veut analyser les besoins futurs dans le cadre de sa planification stratégique.

« On regarde le développement de façon transversale. On veut que ça se fasse de manière optimale et intégrée avec notre propre plan stratégique », explique-t-elle.

Activités quatre saisons

Le développement d’activités quatre saisons figure aussi parmi les pistes envisagées. La Dam-en-Terre pourrait ainsi devenir un pôle touristique actif à longueur d’année.

« Au niveau du tourisme, on travaille beaucoup sur l’aspect quatre saisons. La Dam-en-Terre représente un excellent levier pour devenir une destination accessible tout au long de l’année », affirme la directrice générale.

Avec cette nouvelle planification, Développement économique Alma Lac-Saint-Jean souhaite faire du Centre de villégiature Dam-en-Terre un acteur touristique encore plus important au cours des prochaines années.