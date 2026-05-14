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Collège d’Alma

Valérie Maltais présidente d’honneur de la 5e édition de La Collégiale

Émile Boudreau
Le 14 mai 2026 — Modifié à 08 h 39 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Collège d’Alma a annoncé que l’olympienne Valérie Maltais agira à titre de présidente d’honneur de la 5e édition de La Collégiale, qui se tiendra le dimanche 20 septembre 2026.

Pour l’occasion, l’athlète originaire de La Baie participera à une activité de rassemblement et de mobilisation destinée aux athlètes des Jeannois, les équipes sportives du Collège, tout juste avant le départ de la course. Elle y retracera les grandes étapes de son parcours, tout en abordant des thématiques touchant directement les étudiants-athlètes du milieu collégial.

Valérie Maltais sera également de la course elle-même. Elle s’alignera au départ de l’épreuve de 5 km, en plus de participer au 1 km aux côtés des enfants.

« La présence de Valérie Maltais comme présidente d’honneur s’inscrit parfaitement avec La Collégiale.  Son parcours exceptionnel fait d’elle un modèle tout désigné pour nos étudiantes et étudiants. », a souligné Marie-Ève Gravel, directrice générale du Collège d’Alma.

Figure marquante du sport canadien, Valérie Maltais est cinq fois olympienne et quintuple médaillée olympique. Elle a marqué l’histoire en devenant la première Canadienne et seulement la troisième athlète au monde à remporter des médailles olympiques en patinage de vitesse sur courte et longue piste.

Aux Jeux olympiques de Milan–Cortina 2026, elle a de nouveau brillé en montant à trois reprises sur le podium, décrochant l’or à la poursuite par équipes, ainsi que deux médailles de bronze en individuel au 1 500 m et au 3 000 m. À la suite de cette récolte, elle a été choisie comme porte-drapeau d’Équipe Canada lors de la cérémonie de clôture des jeux.

Rappelons que la course La Collégiale propose des parcours de 1, 3, 5 et 10 km, accessibles à une grande diversité de participants, du coureur débutant à l’athlète plus expérimenté. L’ensemble des profits générés par la course sera remis aux équipes sportives des Jeannois afin de soutenir le développement des athlètes du Collège d’Alma. Les inscriptions pour cette 5e édition sont d’ailleurs déjà ouvertes en ligne.

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