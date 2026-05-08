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Développement résidentiel au bout de la rue Sainte-Anne

Début de la construction de 25 nouvelles maisons en juillet

Yohann Harvey Simard
Le 08 mai 2026 — Modifié à 08 h 59 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

C’est officiel : la rue Sainte-Anne, à Alma, sera prolongée dans le cadre d’un développement résidentiel. Vingt-cinq nouvelles maisons seront construites lors d’une première phase qui débutera en juillet prochain.

Au total, le projet comprend trois phases au terme desquels 75 résidences devraient être érigées en périphérie du parc de la Pointe-des-Américains. Vingt-trois des vingt-cinq terrains compris dans la première phase ont déjà été vendus, indique Hélène Fortin, copropriétaire de Développement Fortin. Elle précise que le développement accueillera des résidences unifamiliales et jumelées.

L’extension des réseaux électrique et d’eau qui permettra de raccorder les nouvelles habitations est en cours. Des poteaux électriques et des conduites sont d’ailleurs visibles sur le site.

Participation de la Ville d’Alma

Conformément à une entente prise avec le promoteur, Alma a autorisé le versement d’une aide financière de 412 000 $ pour la construction du bâtiment de poste de pompage. L’installation des infrastructures souterraines, dont le système de pompage, demeure aux frais du promoteur.

En contrepartie de la contribution de Ville d’Alma, Développement Fortin cèdera un de ses terrains à la municipalité afin qu’elle puisse y aménager un stationnement destiné aux visiteurs du parc de la Pointe-des-Américains et du centre de ski Mont Villa Saguenay. L’entente prévoit également un droit d’accès pour le passage du sentier multiusage de la Pointe-des-Américains, qui traversera le développement. Un plus pour les habitants du quartier, estime par ailleurs Hélène Fortin.

Un projet retardé plusieurs fois

Rappelons que le développement de la rue Sainte-Anne ne date pas d’hier. Après son lancement au tournant des années 2010, celui-ci avait été mis sur pause pour différentes raisons, donnant au site une apparence de carrière de pierre depuis.

L’investissement inattendu pour la construction d’une station de pompage ainsi que la grogne de certains résidents du secteur à l’époque ont notamment ralenti le projet.

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