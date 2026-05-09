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La SAAQ resserre l’encadrement de la conduite à moto

Émile Boudreau
Le 09 mai 2026 — Modifié à 10 h 30 min le 08 mai 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé l’entrée en vigueur, dès le 15 juin, de nouvelles mesures visant à renforcer l’encadrement de la conduite motocycliste et à prévenir les comportements à risque sur le réseau routier.

Parmi les principales nouveautés, les motocyclistes qui ajoutent les classes 6A, 6B ou 6C à leur permis seront soumis à une tolérance zéro alcool pour leurs 24 premiers mois d’expérience. De plus, les détenteurs d’un permis d’apprenti conducteur ne pourront pas conduire une motocyclette à risque durant les deux premières années suivant l’obtention de leur permis.

Deux autres mesures s’appliqueront par ailleurs à l’ensemble des conducteurs. Le permis de conduire pourra désormais être suspendu immédiatement pour une période de sept jours à la suite d’une infraction liée à la vitesse ou à une action imprudente. Une tolérance zéro alcool sera également imposée aux titulaires de permis d’apprenti conducteur lors de l’ajout d’une classe de permis.

« Ces nouvelles mesures auront des répercussions positives pour la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Elles traduisent la volonté de notre gouvernement de renforcer l'encadrement de la conduite à moto afin d'encourager l'adoption de comportements responsables chez les nouveaux motocyclistes. En intervenant sur des facteurs de risque, nous faisons un pas concret vers un réseau routier plus sécuritaire et plus responsable. », a déclaré le ministre des Transports et de la Mobilité durable Benoit Charrette.

Selon les données de la SAAQ, les motocyclistes ayant moins de trois ans d’expérience sont surreprésentés dans les accidents entraînant des blessures corporelles. Entre 2020 et 2024, une moyenne annuelle de 2 194 conductrices et conducteurs ont également été reconnus coupables d’infractions au Code de la sécurité routière pour vitesse ou action imprudente.

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