Éléonore Dessureault dévoile son premier album

Après plusieurs années de travail et de maturation artistique, Éléonore Dessureault a finalement levé le voile sur son tout premier album, Le sentier des fougères.

Originaire de Saint-Gédéon, l’autrice-compositrice-interprète signe un album aux influences jazz, pop et folk, réalisé en collaboration avec son professeur Gabriel Desjardins. Celui-ci marque l’aboutissement d’un processus créatif entamé alors qu’elle était encore étudiante au Cégep d’Alma, d’où elle vient tout juste de graduer en Musique, rapporte Radio-Canada.

Enregistré sur une courte période de six jours à l’automne 2024 et au début de 2025, Le sentier des fougères rassemble des chansons écrites à différentes étapes de son parcours. Certaines pièces remontent à trois ans, alors qu’Éléonore Dessureault n’avait que 16 ans.

La jeune artiste s’apprête d’ailleurs à parcourir le Québec. Elle lancera officiellement son album le 4 juin au Café du clocher, à Alma, avant de monter sur la scène du Verre bouteille, à Montréal, le 15 juin. Elle fait également partie de la programmation du festival La Noce, à Chicoutimi, où elle se produira le 2 juillet.