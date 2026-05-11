SUIVEZ-NOUS

Lundi, 11 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 3 s

Les Saguenéens reviennent à la maison avec une victoire

Le 11 mai 2026 — Modifié à 07 h 13 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Le but de Liam Lefebvre avec 3:08 à faire en troisième a permis aux Saguenéens de Chicoutimi de briser l’égalité de 2 à 2 samedi pour remporter une première victoire dans cette finale de la LHJMQ face aux Wildcats de Moncton.

Au lendemain d’une défaite de 5 à 2, les hommes de Yanick Jean se devaient de mieux débuter la rencontre. Ce fut un peu mieux mais ce sont les locaux qui vont ouvrir la marque en milieu de première. Gabe Smith déculotte Tomas Lavoie pour s’amener à deux joueurs contre Lucas Beckman. Il remet à Niko Tournas qui enfile l’aiguille en avantage numérique.

Les visiteurs vont rebondir en début de deuxième lors d’une montée en surnombre. La passe de Nathan Lecompte touche le défenseur des Wildcats mais Jordan Tourigny récupère le disque et déjoue Rudy Guimond.

C’est toujours l’égalité en début de troisième lorsque Alexis Bernier joue de chance. Son tir du coin de la patinoire dévie sur un adversaire pour tomber derrière Guimond et les Saguenéens prennent les devants pour la première fois dans cette série. Evan Dépatie va créer l’égalité cinq minutes plus tard mais Liam Lefebvre jouera les héros avec un peu plus de trois minutes à jouer. Son tir sur réception en entrée de zone déjoue le gardien adverse pour donner les devants pour de bon aux Bleus.

Mission accomplie

Avec une victoire sur deux sur la patinoire adverse, les Saguenéens reprennent l’avantage de la patinoire. Les rencontres trois et quatre seront présentées mardi et mercredi prochains du côté du centre Georges-Vézina.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Emporté par la foule, le Canadien écrase les Sabres
Publié à 7h09

Emporté par la foule, le Canadien écrase les Sabres

Le Canadien de Montréal n’a pas raté l’occasion de remporter un deuxième match de suite pour la première fois dans ces séries 2026. Devant une foule survoltée au Centre Bell, la troupe de Martin St-Louis a signé une victoire de 6 à 2 pour prendre les devants 2-1 contre les Sabres de Buffalo. Les visiteurs vont ouvrir la marque dès la 53e seconde ...

LIRE LA SUITE

Les Saguenéens et les Wildcats se retrouveront en finale
Publié le 6 mai 2026

Les Saguenéens et les Wildcats se retrouveront en finale

Les Saguenéens de Chicoutimi affronteront les Wildcats de Moncton lors de la finale de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ). La formation du Nouveau-Brunswick a confirmé sa place mardi soir en disposant de l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 6 à 2. Cette série représente un moment historique pour les Saguenéens, qui ...

LIRE LA SUITE

Avec seulement 9 lancers, le Canadien passe en deuxième ronde
Publié le 4 mai 2026

Avec seulement 9 lancers, le Canadien passe en deuxième ronde

Neuf lancers… c’est tout ce dont le Canadien de Montréal a eu besoin pour battre le Lightning de Tampa Bay 2 à 1 dans le septième et ultime match de leur série qui a eu lieu hier soir, le 3 mai. Avec ce gain, le Tricolore fera face aux Sabres de Buffalo. Ce n’est clairement pas le meilleur match en attaque pour les hommes de Martin St-Louis, mais ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES