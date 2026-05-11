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Lundi, 11 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 50s

Circulation en alternance sur le pont Saint-Georges à Alma

Émile Boudreau
Le 11 mai 2026 — Modifié à 07 h 45 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise la population que la circulation sur le pont Saint-Georges, situé sur le boulevard Maurice-Paradis et enjambant la rivière Petite Décharge, sera perturbée du 11 au 13 mai prochains.

Durant cette période, la circulation s’effectuera en alternance, de jour, dans les deux directions sur le pont ainsi qu’à l’approche nord, entre 8 h 30 et 15 h 30. Selon le ministère, des épisodes de congestion sont à prévoir.

Ces entraves sont nécessaires afin d’aménager une voie réservée aux transports actifs sur le pont. Les travaux prévus comprennent l’amélioration du marquage au sol, l’installation de bollards pour délimiter le corridor de la voie réservée, la mise en place d’un radar pédagogique ainsi que l’ajout de feux rectangulaires à clignotement rapide.

Le MTMD précise que l’échéancier des travaux pourrait être modifié si des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles survenaient. Les travaux pourraient ainsi être reportés, prolongés ou annulés.

Une fois l’aménagement complété, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes qui emprunteront la voie réservée aux transports actifs sur le pont Saint-Georges devront toutefois descendre de leur vélo ou de leur appareil et le pousser à la main, en tout temps, avertit le Ministère.

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