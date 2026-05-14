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Jeudi, 14 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 39s

Les Gabiers d’Aquilon lancent leur troisième album à Alma

Émile Boudreau
Le 14 mai 2026 — Modifié à 07 h 53 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le groupe almatois Les Gabiers d’Aquilon franchira une nouvelle étape de son parcours musical le 22 mai prochain, alors qu’il procédera au lancement officiel de son troisième album, Sur les chemins de l’océan, à la Boîte à Bleuets d’Alma.

Actif depuis maintenant une décennie, l’ensemble composé de 11 membres se démarque par un répertoire entièrement consacré aux chants de marins. Celui-ci combine des pièces traditionnelles, des œuvres contemporaines adaptées dans leur style, ainsi que plusieurs compositions originales.

Au fil des années, le groupe s’est forgé une solide réputation, ayant participé à de nombreux événements à travers le Québec, tout en rayonnant à l’international, notamment en Bretagne. Le groupe s’y est produit à deux reprises à la ville de Paimpol, un lieu reconnu pour célébrer les traditions de la mer.

Les mois à venir s’annoncent d’ailleurs bien remplis pour les artistes. Les Gabiers d’Aquilon poursuivront leur tournée estivale en août avec des arrêts prévus en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick.

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