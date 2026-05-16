L’agroalimentaire génère jusqu’à 3 M$ de retombées dans la MRC

Le secteur agroalimentaire continue de jouer un rôle majeur dans l’économie de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Selon Développement économique Alma Lac-Saint-Jean, les activités liées à ce secteur génèrent annuellement entre 2,5 et 3 M$ en retombées économiques sur le territoire.

Depuis sa création en 2017, l’organisme accompagne chaque année entre 50 et 70 projets agroalimentaires, représentant environ 15 % des projets soumis à Développement économique Alma Lac-Saint-Jean.

Les aides financières directes accordées varient entre 200 000 $ et 600 000 $ par année.

Selon la conseillère en développement économique Andrée Pilote, l’agroalimentaire régional a profondément évolué au cours des deux dernières décennies.

« Avant, on retrouvait surtout des entreprises productrices, avec peu de transformation. Aujourd’hui, plusieurs producteurs transforment eux-mêmes leurs produits, et on voit aussi apparaître des entreprises uniquement axées sur la transformation », explique-t-elle.

L’émergence des microfromageries et des microbrasseries a marqué un premier tournant, mais le secteur s’est depuis largement diversifié. Des entreprises développent maintenant des boissons à base de végétaux ou de petits fruits régionaux.

Andrée Pilote cite notamment Camerises Mistook, qui produit du gin et de la vodka à partir de camerises.

« Ce genre d’entreprise, on ne voyait pas ça il y a 15 ou 20 ans », souligne-t-elle.

Le développement de filières structurées constitue également un changement important à son avis. Des regroupements se mettent en place afin de mutualiser certains services, partager des expertises et améliorer la commercialisation de produits locaux.

Filière en émergence

« On le voit avec la gourgane, le chanvre, les viandes ou encore les légumineuses, qui représentent une filière en émergence », précise la conseillère.

Le potentiel des légumineuses fait d’ailleurs l’objet de plusieurs projets de recherche. Des essais sont actuellement réalisés dans différentes parcelles afin d’identifier les variétés les mieux adaptées au territoire régional et les plus prometteuses sur le plan commercial.

La région dispose déjà d’infrastructures capables de soutenir ce développement. Andrée Pilote mentionne notamment Ferme Tournevent, qui possède des installations de conditionnement et des silos pouvant servir à cette nouvelle filière.

La force du secteur repose aussi sur la concentration d’organisations spécialisées présentes dans la MRC. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le créneau AgroBoréal, la Table agroalimentaire régionale contribuent tous à structurer l’écosystème.

« Un des grands changements, c’est aussi la concertation. Les organisations se parlent davantage, ce qui permet un meilleur partage d’informations et d’expertises », note-t-elle.

Encore du potentiel à exploiter

Même si le secteur de la transformation s’est considérablement développé, Andrée Pilote estime qu’il reste encore du potentiel à exploiter. Elle cite en exemple Boulangerie Farine, qui utilise des intrants locaux pour fabriquer des pains biologiques régionaux, ainsi que Nord-Bio, spécialisée dans la commercialisation de produits biologiques.

Selon Développement économique Alma Lac-Saint-Jean, l’agroalimentaire demeure l’un des secteurs les plus stables et structurants de la région. Il contribue directement à la vitalité des municipalités, à l’économie locale et au développement des circuits courts.

La MRC Lac-Saint-Jean-Est bénéficie également d’un avantage important : elle possède la plus grande concentration de terres agricoles de la région. L’accompagnement offert aux entreprises dépasse d’ailleurs le financement local.

L’organisme soutient aussi des missions commerciales à l’étranger afin d’aider les entreprises à développer de nouveaux marchés. L’entreprise Miel du Ruisseau se trouve notamment actuellement au Mexique dans le cadre d’une mission liée au développement agroalimentaire.