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Alma investit 1,5 M$ dans une nouvelle piste multifonctionnelle

Émile Boudreau
Le 14 mai 2026 — Modifié à 13 h 22 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville d’Alma poursuivra cet été le déploiement de son plan de mobilité durable avec la construction d’une nouvelle piste multifonctionnelle de 1,7 kilomètre. Aménagée le long du ruisseau Rouge, cette infrastructure, large de trois mètres, vise à améliorer le réseau cyclable municipal.

Le projet, représentant un investissement total de 1,5 million de dollars, dont 756 000 $ proviennent d’une subvention du gouvernement du Québec, permettra de relier plusieurs pistes cyclables existantes, notamment dans la portion ouest de la ville, entre le parc industriel écoresponsable et la rue Gauthier Ouest.

Ce nouvel aménagement contribuera à combler un maillon manquant en longeant le ruisseau Rouge, facilitant ainsi les déplacements à pied et à bicyclette pour un bassin de population important et offrant un accès direct au centre-ville et à la Véloroute des Bleuets,

« Par cette initiative, la Ville d’Alma confirme son leadership et son engagement envers une mobilité durable, sécuritaire et accessible. Ce projet viendra sécuriser un sentier déjà utilisé à proximité des berges du ruisseau Rouge et donnera l’opportunité aux usagers du parc écoresponsable de se déplacer de façon active. », a déclaré Sylvie Beaumont, mairesse de la Ville d’Alma.

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