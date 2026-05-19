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Mardi, 19 mai 2026

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Temps de lecture : 38s

La Véloroute des Bleuets rouvre pour la saison estivale

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 08 h 14 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Depuis vendredi dernier, les cyclistes peuvent de nouveau sillonner la Véloroute des Bleuets, marquant ainsi le début de la saison estivale pour ce circuit emblématique du Lac-Saint-Jean, rapporte Radio-Canada.

D’une longueur de 256 kilomètres, la boucle principale, qui traverse plus d’une quinzaine de municipalités, continue de séduire autant la population régionale que les visiteurs. L’an dernier, la Véloroute a d’ailleurs enregistré un total de 310 529 usagers.

Cette saison, l’organisation de la Véloroute compte également finaliser le circuit Les Rangs du Lac en y ajoutant de la signalisation. Ce tracé complémentaire relie plusieurs municipalités situées en périphérie de la boucle principale, soit Saint-Augustin, Labrecque, Sainte-Hedwidge, L’Ascension et Saint-Nazaire.

La présidente de la Véloroute des Bleuets, Pascale Ledoux, s’attend à une affluence importante au cours des prochains mois. Elle explique notamment cette tendance par le contexte international actuel et la hausse du prix de l’essence, qui encourageraient davantage de touristes à privilégier les destinations locales.

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